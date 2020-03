Coronavirus in Germania/ Oltre 1000 contagiati: “Siamo all’inizio di un’epidemia”

Sono oltre mille i casi di Coronavirus registrati in Germania. Solo in Baviera sono stati segnalati altri 67 contagi oggi pomeriggio, quindi il numero dei positivi sale a 214. Il ministro bavarese Melanie Huml ha annunciato di aver accolto la proposta del ministro della Salute federale Jens Spahn di cancellare gli eventi con almeno mille partecipanti, almeno per il momento. E questa raccomandazione è stata girata agli organizzatori e alle autorità locali in Baviera. Le cancellazioni potrebbero riguardare fiere, partite e grandi concerti. A livello nazionale comunque il numero dei casi è per la precisione 1.031. Oltre alla Baviera, risultano particolarmente colpiti il Nordreno-Vestfalia e il Baden-Wurttemberg, insieme al distretto di Heinsberg che resta di gran lunga la regione più colpita finora dal Coronavirus in Germania. «Sono consapevole delle conseguenze che ciò avrà per i cittadini e per gli organizzatori degli eventi. Parleremo di come affronteremo le conseguenze economiche nei prossimi giorni ma è chiaro che la salute viene prima di tutto», ha dichiarato Spahn.

CORONAVIRUS GERMANIA: “INIZIO DI UN’EPIDEMIA”

Per il ministro della Salute tedesco Jens Spahn la Germania è «all’inizio di un’epidemia». Secondo il direttore dell’istituto Robert Koch (RKI), il professor Lothar Wieler, è attualmente impossibile quantificare le persone che attualmente vivono in “isolamento domestico”. Nel solo distretto di Heinsberg ci sono mille persone in quarantena preventiva, secondo quanto riportato da Heidelberg 24. In Germania è grande la paura per il Coronavirus, infatti si assiste a scene già viste in Italia, con la corsa ai supermercati tra gli effetti dell’epidemia. Nel frattempo, divampa il dibattito sulle misure da intraprendere per contenere l’emergenza. Spahn suggerisce di cancellare i grandi eventi, ma la Federazione tedesca assicura che le partite della Bundesliga si svolgeranno come previsto. Quindi, i club della Bundesliga e della seconda serie continueranno a coordinarsi strettamente con le autorità competenti nelle rispettive località per quanto riguarda il calendario delle prossime giornate di gara.

