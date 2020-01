Coronavirus in Italia?/ Il ministro Speranza “Controlli e massima attenzione”

Continua a mietere vittime il Coronavirus in Cina. Nelle ultime ore il bilancio è infatti salito a 56 morti, con 15 persone decedute nel giro di un giorno, e l’aggiunta di altri 688 nuovi casi confermati dalla Commissione nazionale per la Salute. Sono invece quasi due mila le persone infette in tutto il paese, a conferma di quanto l’epidemia abbia ormai preso il largo. Di questi nuovi decessi, come riportano i colleghi dell’edizione online di TgCom24.it, tredici si sono verificati nella sola provincia di Hubei, che è quella dove è dislocata la metropoli di Wuhan, l’epicentro dell’epidemia. Escluso l’isolamento della stessa città, ma le autorità hanno fatto sapere che le persone che arriveranno verranno sottoposte a screening e “invitate a tornare indietro”. Trasporti pubblici fermi, come hanno fatto sapere i vertici di Shantou attraverso gli account social, con l’obiettivo di “non risparmiare sforzi per la prevenzione e il controllo” e “tagliare i canali di diffusione del virus”.

CORONAVIRUS IN ITALIA? SPERANZA: “CONTROLLI NEGLI AEROPORTI”

Al momento il Coronavirus non è ancora giunto in Italia, nonostante i casi sospetti a Bari e a Napoli, rivelatisi poi delle semplice influenze. Il nostro paese sembrerebbe comunque aver messo in atto le misure preventive, come specificato ieri dal ministro della salute, Roberto Speranza: «Gli aeroporti di Malpensa e Fiumicino stanno svolgendo controlli che rispondono pienamente alle richieste che arrivano dalle Istituzioni internazionali. C’è massima attenzione da parte dell’Italia – ha aggiunto il titolare della salute – massimo coordinamento con tutte le Istituzioni internazionali come Oms, Ecdc e Commissione Europea per una valutazione della situazione. Sono costantemente in contatto con la commissaria alla Salute, Stella Kyriakides, a cui ho chiesto oggi se ci fossero nuove informazioni e al momento non ci sono cambiamenti sulla valutazione del caso da parte delle Istituzioni internazionali. La commissaria mi ha assicurato il massimo coordinamento e che in ogni caso qualsiasi scelta sarà fatta in base alle evidenze scientifiche». Intanto in Cina sono numerose le aziende straniere che stanno rimpatriando il proprio personale, per ultima la PSA, casa automobilistica francese che recentemente si è fusa con Fca, e che ha fatto rientrare i dipendenti di Peugeot e Citroen. Chiuso infine il parco di Disneyland ad Hong Kong, dopo che aveva già chiuso quello di Shanghai.

© RIPRODUZIONE RISERVATA