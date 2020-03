Coronavirus in Spagna: 1000 contagi, 25 morti/ Raddoppiati casi in 24 ore: le misure

Dall’Italia alla Francia, dalla Germania agli Stati Uniti fino.. alla Spagna: l’emergenza coronavirus inizia a preoccupare anche il Paese iberico dopo che nell’ultimo aggiornamento odierno su morti e contagi si è certificato un aumento dei casi positivi da Covid-19 praticamente del 50% in sole 24 ore. «Le morti e i contagi a Madrid raddoppiano in 24 ore» campeggiava El Pais in prima pagina poco fa, con i dati in arrivo dal Ministero della Salute che iniziano a spaventare anche gli spagnoli. Sono 16 i morti solo a Madrid di cui 8 nell’ultima giornata, in tutto sono 25 i decessi a fronte dei 1000 casi di contagio ravvisati dal bollettino del Ministero: tra le regioni più colpite in primo luogo Madrid con 469 contagi, seguito dalla Catalogna con 75 e dall’Andalusia con 54 contagi del Sars-Cov2. Sono però in Paesi Baschi a spaventare, subito dopo l’area madrilena: con 149 casi ravvisati in pochissime ore, la regione semi-autonoma ha imposto la chiusura di tutte le scuole e le università nella provincia di Vitoria e la stessa Madrid potrebbe essere pronta ad emettere la medesima decisione nelle prossime ore. Purtroppo il coronavirus non conosce confini e “popoli immuni” e i primi provvedimenti che si affacciano sulla Spagna assomigliano sinistramente a quelli cui l’Italia è abituata da giorni e che anche Francia, Germania e larga parte dell’Europa stanno “imparando” dall’emergenza esplosa in Cina.

CORONAVIRUS IN SPAGNA: LE PRIME MISURE DRASTICHE

Il Premier Pedro Sanchez, in accordo con gli altri leader europei, ha messo in campo le prime misure di contenimento del contagio annunciando però nelle prossime ore altri importanti provvedimenti: «verranno adottate presto misure d’impatto e drastiche contro il coronavirius», anche se ha nello stesso tempo fatto appello alla calma e alla tranquillità dei cittadini. Le immagini che arrivano però dalla vicina Italia e della Francia inevitabilmente “indicano la strada” dei prossimi giorni con il timore che aumenta: da più parti nell’opinione pubblica e non solo, si spinge perché si arrivi a porte chiuse in tutti i principali campionati sportivi di Spagna se non addirittura lo stop improvviso nei prossimi giorni non appena anche l’Italia e altri Paesi prenderanno, con ogni probabilità, le medesime decisioni nei prossimi giorni immediati. La Catalogna per ora resta con pochi contagi rispetto ai primi giorni dell’emergenza Covid-19 ma già questa mattina da Barcellona arrivano pessime notizie: come spiegano i media catalani, a Barcellona un asilo nido comunale nel quartiere Gracia ha chiuso del tutto le classi dopo un caso di coronavirus riscontrato in una maestra.

Casos de #Coronavirus en España, actualizados a las 12h de hoy, 9 de marzo:

Andalucía 54

Aragón 13

Asturias 7

Baleares 11

Canarias 22

Cantabria 12

CLM 26

CyL 23

Cataluña 75

C.Valenciana 37

Extremadura 7

Galicia 6

Madrid 469

Murcia 4

Navarra 3

País Vasco 149

La Rioja 81 TOTAL 999 pic.twitter.com/cN7pA55MwL — Salud Pública (@SaludPublicaEs) March 9, 2020





