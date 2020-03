Coronavirus in Vaticano/ Primo caso positivo: “Sospese le visite in ambulatorio”

Coronavirus in Vaticano: c’è un primo caso di contagio. Lo rende noto il portavoce Matteo Bruni, attraverso una nota in cui precisa che «sono stati temporaneamente sospesi tutti i servizi ambulatoriali della Direzione Sanità e Igiene dello Stato per poter sanificare gli ambienti». Ieri è stata infatti riscontrata una positività al Covid-19 in un paziente. Ma resta «in funzione il presidio di pronto soccorso». Nel frattempo, la Direzione Sanità e Igiene si sta occupando di informare le autorità competenti italiane, mentre vengono avviati i protocolli sanitari previsti. Il Sars-CoV-2 è dunque arrivato oltretevere. Proprio nelle ultime ore erano arrivate a San Pietro nuovi e più stringenti provvedimenti proprio per contenere l’infezione. Stando a quanto appreso dall’AdnKronos, ad esempio la Direzione Sanità e Igiene del Governatorato ha chiesto di sospendere le riunioni e gli eventi sociali in cui è coinvolto il personale sanitario o quello incaricato dello svolgimento dei servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità.

CORONAVIRUS IN VATICANO, LE RESTRIZIONI AL VAGLIO

Ma in Vaticano si sta valutando anche di provvedere all’affissione delle norme di prevenzione e diffusione dell’infezione da Coronavirus, che sono state emanate dalla Direzione di Sanità ed Igiene (DSI) il 25 febbraio scorso. Questo nei luoghi di lavoro e all’ingresso dei servizi aperti al pubblico, cioè quei luoghi caratterizzati da un maggiore affollamento e transito, oltre che presso gli esercizi commerciali. Si stava anche valutando di sospendere o attuare restrizioni degli accessi a tutte le attività svolte in ambienti chiusi e/o di dimensioni limitate, se c’è una partecipazione di persone tale che non è possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Nei giorni scorsi tra l’altro il raffreddore di Papa Francesco aveva diffuso timori riguardo un eventuale contagio che è stato smentito dal test del tampone a cui è stato sottoposto: è infatti risultato negativo. Ma nuovi provvedimenti in materia di prevenzione possono senza dubbio contribuire ad evitare la diffusione del Coronavirus.

