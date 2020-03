Coronavirus, inno Lombardia/ Video, The Pax Side of the Moon in versione quarantena

La Lombardia è indubbiamente la Regione d’Italia più colpita dall’emergenza Coronavirus. Il numero di morti è in aumento così come i contagiati, in attesa del picco che secondo gli esperti sarebbe prossimo. Una situazione che ha spinto il governatore Fontana a temere per l’assenza di nuovi letti per la rianimazione. Intanto prosegue la quarantena per l’intera Regione e per intrattenere e distrarre in questi tempi difficili, i The Pax Side of the Moon hanno realizzato un video che ha già racconto migliaia di visualizzazioni, in cui si esibiscono nell’inno regionale registrato in isolamento. L’esecuzione vede i The Pax Side of the Moon in versione “quarantena” con tanto di mascherina e immancabile Amuchina. Ogni membro in questo momento complesso per la propria Regione si trova nella rispettiva abitazione ma questo non impedisce loro di portare “a casa” una esibizione eccellente. La vera sorpresa sul finale di video è rappresentato dalla partecipazione di Cesareo degli Elio e le Storie Tese che ha contribuito con la sua chitarra a rendere ancora più sentita “Lombardia – Quarantine Version”.

CORONAVIRUS, INNO LOMBARDIA IN VERSIONE QUARANTENA

Il video dei The Pax Side of the Moon sta facendo il gito del web, soprattutto tra i Lombardi, in questo momento molto provati dalla crisi Coronavirus. Nella descrizione al video si legge: “Sono tempi difficili, “extraordinary” come dice il nostro Alex, perciò abbiamo deciso di dare il nostro contributo per distrarre un po’ chi, come noi, sta vivendo ai domiciliari”. Quindi è stato introdotto l’ospite d’eccezione: “Eseguiamo il nostro inno in quarantena e lo facciamo con una persona che per noi è più di un ospite, più di un amico, più di un fratello, più di un vicino di casa che ti spia dalla veneziana quando butti l’umido. Signore e signori, Davide Cesareo Civaschi from the Legendary Complessino Elio e le Storie Tese”. Il suo tocco inconfondibile lo si apprezza verso il finale del brano. Tanti i commenti di coloro che hanno apprezzato il tentativo di aprire un varco di normalità: ” Mitici! Ci voleva un po’ di leggerezza… A questo punto non può mancare “Wine, Camine and… Quarantine.”!!!”, ed ancora, ” Grazie ragazzi!!! io e mia figlia ce la stiamo imparando “a urègia” al piano. Ma ci manca lo spartito!”. ” Grandissimi, dovrebbero farla passare in TV per fare capire a tutti che non molliamo noi Lombardi…..MAI. FORZA LOMBARDIA”, scrive ancora un altro utente.





