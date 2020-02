Coronavirus Italia aggiornamenti/ Ultime notizie, 323 infetti, 9 regioni colpite

Sale a 323 il numero di contagiati da coronavirus in Italia, mentre le vittime totali sono undici. I numeri non devono essere presi alla leggera, ma va comunque ricordato che i pazienti purtroppo deceduti sono morti “con il coronavirus”, e non “per il coronavirus”, come stanno ripetendo gli addetti ai lavori nelle ultime ore. Resta il fatto che i casi sono in aumento, e il focolaio sembrerebbe essere sempre lo stesso, quello lombardo-veneto. In totale ci sono 240 contagiati in Lombardia, con l’aggiunta di 45 nel Veneto, 26 in Emilia Romagna,, 3 in Piemonte, Lazio e Sicilia, due in Toscana e in Liguria, e una in Alto Adige. Ieri c’è stata una riunione fra il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, la protezione civile, e i governatori delle varie regioni, al termine del quale si è ribadito ancor di più la necessità di procedere con un protocollo unico. L’ha pensata però diversamente il presidente della regione Marche, Luca Ceriscioli, che ha disposto la chiusura di scuole e manifestazioni fino al 4 marzo, procedimento poi impugnato dal governo: “Non si giustifica la chiusura delle attività scolastiche in Italia – ha detto il Premier – semmai possiamo sospendere le gite, ma sicuramente non ha ragione di esistere la sospensione si attività scolastiche e produttive”.

CORONAVIRUS ITALIA, CAOS MARCHE: DISPOSTA CHIUSURA SCUOLE MA CONTE…

Il presidente del consiglio si è detto comunque positivo, aggiungendo: “E’ un’emergenza che si può affrontare, l’Italia è un Paese sicuro, più di tanti altri”. Come detto sopra, gli esperti e gli addetti ai lavori stanno cercando di rincuorare la popolazione, sottolineando come il virus sia letale solo al 2/3%, e colpisca solamente chi affetto già da gravi patologie pregresse. Questo non significa che bisogna prenderlo alla leggera, ma se raffrontato ad un’influenza, continuano a ripeterci gli esperti, sembrerebbe davvero poca roba. L’Italia sta andando lentamente avanti, ma di fatto si è bloccata. Annullate manifestazioni sportive e culturali in cinque regioni, compresi i carnevali in programma, e i concerti. Le partite di Serie A nelle cinque regioni più infette si giocheranno invece a porte chiuse, compreso il big match Juventus-Inter, mentre il Salone del mobile di Milano, previsto nelle prossime settimane, è stato ufficialmente rimandato al mese di giugno, fra il 16 e il 21.

© RIPRODUZIONE RISERVATA