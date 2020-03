Coronavirus Italia aggiornamenti/ Ultime notizie: 6820 morti, calano i contagi

Calano i contagi, ma aumentano purtroppo i morti: aggiornamenti dunque buoni solo a metà nel terzo giorno consecutivo di calo complessivo dei malati di coronavirus in Italia (calo nell’aumento tra un giorno e l’altro, resta comunque ancora superiore il dato dei contagiati rispetto alla giornata di lunedì). Le ultime notizie annunciate ieri dal Commissario Angelo Borrelli in conferenza stampa della Protezione Civile hanno da un lato confermato che i contagi sono meno “rapidi” degli scorsi giorni (+3612 ieri, erano 3780 lunedì, 3957 domenica e oltre 4mila nel tragico sabato scorso), ma i decessi purtroppo tornano a salire (743 solo ieri, lunedì erano 601 e domenica 651) anche se restano inferiori alla terribile giornata di sabato (che contava quasi 1000 morti in Italia in un’unica giornata). I numeri attuali del coronavirus in Italia restano dunque 54030 contagiati positivi, 8326 guariti-dimessi, 6820 decessi totali (in attesa di conferma dall’ISS) e il totale complessivo di 69176 dall’inizio della pandemia.

A livello regionale, la Lombardia inverte il trend positivo degli ultimi due giorni e vede un – seppur lieve – aumento dei numeri del contagio: 4.178 morti, +402 rispetto a ieri, positivi sono 30.703, +1.942. Migliora però la situazione dei guariti e dei posti in terapia intensiva: 1.194 persone ricoverate, su un totale di 1.500 posti in terapia intensiva «I dimessi aumentano: sono 6.657 che hanno lasciato l’ospedale», ha spiegato l’assessore Gallera in conferenza stampa. Le altre regioni hanno invece questi ultimi dati di aggiornamento: «7.711 contagiati in Emilia-Romagna, 5.351 in Veneto, 5.124 in Piemonte, 2.497 nelle Marche, 2.519 in Toscana, 1.692 in Liguria, 1.545 nel Lazio, 992 in Campania, 848 in Friuli Venezia Giulia, 975 nella Provincia autonoma di Trento, 699 nella Provincia autonoma di Bolzano, 940 in Puglia, 799 in Sicilia, 622 in Abruzzo, 624 in Umbria, 379 in Valle d’Aosta, 395 in Sardegna, 304 in Calabria, 91 in Basilicata e 55 in Molise», riporta il bollettino della Protezione Civile,

CORONAVIRUS ITALIA: IL NUOVO DECRETO DEL GOVERNO

Nel giorno in cui i contagi diminuiscono ma restano purtroppo drammaticamente alti i decessi, il Governo ha varato un nuovo decreto che impone sanzioni ancora più severe contro chi trasgredisce alle misure messe a punto dalla comunità per contenere il contagio da coronavirus. Le ultime notizie riportate dal Premier Conte nella conferenza stampa di ieri pomeriggio, che ha seguito di pochi minuti il bollettino del Commissario Borrelli, ribadiscono l’assoluta importanza delle regole di contenimento messe in atto dal Governo: tutti i precedenti Dpcm vengono di fatto “contenuti” nell’unico grande Decreto legge varato ieri dal Consiglio dei Ministri, «abbiamo regolamentato in maniera più puntuale e trasparente i rapporti con il Parlamento. Prevediamo che ogni iniziativa venga trasmessa ai presidenti delle Camere e che io o un ministro delegato vada a riferire in Parlamento».

Le multe passano dai 400 euro al massimo possibile 3mila euro (fino a ieri era di 200 euro la contravvenzione) per chi trasgredisce alle norme di quarantena e limitazioni sugli spostamenti; nuova regolamentazioni con le Regioni («i Presidenti potranno adottare nell’ambito delle proprie competenze anche misure più restrittive, severe, ma previa il via libera del Governo che resta garante del coordinamento») e chiarito infine i termini del punto più delicato dell’intero Dl. «Si è creata discussione sul fatto che l’emergenza sarebbe stata prorogata fino al 31 luglio 2020: nulla di vero, assolutamente no. A fine gennaio abbiamo deliberato lo stato di emergenza nazionale, un attimo dopo che l’Oms ha decretato l’emergenza un’epidemia globale. L’emergenza è stata dichiarata fino al 31 luglio. Non significa che le misure restrittive saranno prorogate fino al 31 luglio», ha spiegato il Premier Conte ammettendo che comunque nel Decreto vi è la possibilità che tali restrizioni di contenimento possano comunque essere prorogate di mese in mese, fino «alla scadenza indicativa del 31 luglio 2020».



