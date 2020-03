Coronavirus Italia aggiornamenti/ Ultime notizie: calo morti-contagi, attenzione Sud

Per ila secondo giorno consecutivo l’Italia “intravede” una possibile, fioca, luce in fondo al tunnel del coronavirus: gli aggiornamenti pervenuti ieri dalla Protezione Civile hanno visto i due dati peggiori dell’emergenza – i decessi e i contagi – “diminuire” nell’andamento quotidiano per la seconda volta consecutiva dopo i tragici report di sabato scorso. 50418 persone positive al coronavirus (+3870 rispetto a domenica), 7432 guariti (+408) e 6077 morti (+602) è il nuovo dato generale dell’Italia, con in tutto 63927 persone colpite dal Covid-19 dall’inizio della pandemia di fine febbraio. Dei tamponi positivi, 26522 sono attualmente in isolamento domiciliare, 3204 in terapia intensiva: ancora alto ma in calo rispetto a ieri il numero delle nuove vittime da coronavirus: il volto completamente “cambiato” dell’assessore lombardo Giulio Gallera la dice tutta di un dato che inizia a confermarsi (ma siamo solo all’inizio, è bene ricordarlo) come lievemente positivo per il prosieguo di questa lunghissima battaglia.

«Ieri eravamo moderatamente ottimisti. Avevamo detto che il trend in calo e oggi si conferma. Oggi forse è la prima giornata positiva di questo mese duro, durissimo. Non è ancora il momento di cantar vittoria e rilassarci, una luce in fondo al tunnel la vediamo», raccontava ieri durante la lettura del bollettino il n.1 della Sanità in Lombardia. E il medesimo trend si osserva anche a livello nazionale, pur con tutti i distinguo del caso giustamente riportati dall’Istituto Superiore di Sanità: «Nel sud Italia si vedono ancora strade piene di gente e situazioni che non vediamo negli altri contesti, un atteggiamento che preoccupa anche se ad oggi il Sud mostra dei dati dove la curva non sembra ancora impennarsi», ha spiegato il Presidente Silvio Brusaferro intervenendo in conferenza stampa dalla Protezione Civile.

AGGIORNAMENTI CORONAVIRUS ITALIA: I DATI DEL 23 MARZO

«Siamo tutti nella stessa sfida, bisogna mantenere un atteggiamento rigoroso e unitario in tutto il Paese» ha spiegato ancora il n.1 dell’Iss non prima di concludere «Non mi sento di sbilanciarmi, anche perché oggi vediamo gli effetti di quel che è avvenuto due settimane fa. Prendiamo atto che le misure funzionano ma è presto per parlare di trend in calo». I dati emersi dai bollettini del 23 marzo parlano sì di un miglioramento ma non possono ovviamente soddisfare specie nelle tre Regioni del Nord più colpite dal coronavirus, Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna. Le ultime notizie e aggiornamenti stilati dalla Protezione Civile sulla distribuzione territoriale del Covid-19 parlano molto chiaramente: «i casi attualmente positivi sono 18.910 in Lombardia, 7.220 in Emilia-Romagna, 4.986 in Veneto, 4.529 in Piemonte, 2.358 nelle Marche, 2.301 in Toscana, 1.553 in Liguria, 1.414 nel Lazio, 929 in Campania, 771 in Friuli Venezia Giulia, 914 nella Provincia autonoma di Trento, 688 nella Provincia autonoma di Bolzano, 862 in Puglia, 681 in Sicilia, 605 in Abruzzo, 556 in Umbria, 379 in Valle d’Aosta, 343 in Sardegna, 280 in Calabria, 89 in Basilicata e 50 in Molise».

Sul fronte “normativo” dalla giornata di ieri va segnalata il via libera alla sperimentazione sul farmaco “Avigan” dopo che in precedenza già il Giappone lo aveva testato su pazienti coroonavirus con discreti successi: «mi piace notare che ci sono molte proposte di sperimentazione, tutte vengono riportate pubblicamente: alcune dimostreranno una certa efficacia, altre si dimostreranno non superiori ad altri tipi di trattamento», ha spiegato ancora ieri Brusaferro. Da ultimo, va segnalata l’ultima direttiva della Polizia che in pratica recependo la nuova stretta del Governo sugli spostamenti tra i Comuni, inserisce una nuova versione giornata del modulo di autocertificazione (qui tutti i dettagli).



© RIPRODUZIONE RISERVATA