Coronavirus Italia aggiornamenti/ Ultime notizie: Difesa prepara caserme per i malati

L’ultimo bilancio tracciato dalla Protezione civile sulla diffusione del Coronavirus in Italia parla di oltre duemila casi. Per la precisione sono 2036 le persone contagiate dal Covid-19, accertate su 2335 tamponi. Di questi 149 sono i dimessi guariti, 1835 i casi attualmente positivi, mentre 52 è il numero delle vittime. Tra i positivi al Coronavirus, 742 sono ricoverati in ospedale con sintomi, 166 sono in terapia intensiva, invece per 927 persone è sufficiente l’isolamento domiciliare. L’Organizzazione mondiale della sanità intanto continua a monitorare la situazione. Il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ritiene fattibile il contenimento: «Deve rimanere la massima priorità per tutti i paesi. Con misure precoci e aggressive, possono interrompere la trasmissione». Inoltre, ha spiegato che al momento non si può parlare di pandemia: «L’Oms non esiterà a descrivere questo coronavirus come una pandemia se questo è ciò che i dati suggeriranno». Ma per fortuna non è ancora così.

CORONAVIRUS ITALIA, DISPONIBILI 6600 POSTI IN 80 CASERME

Nella serata di ieri è stato registrato un primo caso di Coronavirus in Trentino. La persona positiva è una donna di 83 anni di Trento. È la prima residente contagiata dal Covid-19. Invece sono 25 i casi in Liguria: il numero è stato aggiornato dalla Regione. Mentre si prova a contenere la diffusione del virus, ci si organizza per gestire nel migliore dei modi l’emergenza. Questo è uno dei motivi per il quale il Ministero della Difesa ha verificato le disponibilità del Comando operativo di vertice interforze riguardo dei posti letto. Nel caso fosse dunque necessario reperire delle strutture per fronteggiare l’emergenza Coronavirus, sono disponibilità già 80 caserme circa, per un totale di 6.600 posti letto. Le strutture sono state messe a disposizione su tutto il territorio nazionale dalla Difesa. La speranza è che non sia necessario, ma il governo non vuole farsi trovare impreparato nel caso in cui i numeri relativi agli infetti dovessero aumentare al punto tale da rendere la situazione insostenibile per le strutture ospedaliere.

CORONAVIRUS ITALIA, RICHIAMATI PAZIENTI IN CONTATTO COL POLIZIOTTO

A Roma, dopo l’indagine epidemiologica svolta dalla direzione sanitaria del Policlinico di Tor Vergata e dal Seresmi (Servizio regionale per l’epidemiologia, sorveglianza e controllo delle malattie infettive dello Spallanzani), sono state richiamate 98 persone che hanno avuto accesso al pronto soccorso di Tor Vergata il 26 e 27 febbraio e che sono venuti potenzialmente a contatto con il poliziotto che si trova ora ricoverato all’Istituto Spallanzani. Di questi, 15 risultano sintomatici, quindi andranno valutati clinicamente ed eventualmente verranno sottoposti al test per il Coronavirus. Invece 6 sono operatori sanitari del pronto soccorso, un agente di Polizia e due operatori della vigilanza che erano in servizio in ospedale. Sono posti in sorveglianza domiciliare e sono tutti asintomatici. Il Presidente dell’Ordine dei medici di Roma, Antonio Magi, intanto ha escluso che ci si un focolaio nella Capitale. «La cosa importante da dire è che parliamo di persone infette che sono venuti a contatto con soggetti dei focolai del nord. Sono casi importati, non ci sono casi di focolai a Roma».



© RIPRODUZIONE RISERVATA