Coronavirus Italia aggiornamenti/ Ultime notizie, più di 1000 contagi, caso a Gorizia

Anche American Airlines ha deciso di sospendere tutti i voli per Milano. La decisione giunge a seguito dell’innalzamento delle misure di allerta da parte del governo degli Stati Uniti, in meriti ai viaggi con destinazione le zone italiane più colpite dall’epidemia di coronavirus. Intanto è risultata positiva una donna che è morta nella giornata di ieri a Laigueglia, in provincia di Savona; si tratta di una signora anziana di 88 anni che si trovava in vacanza da alcuni giorni in un albergo della nota località ligure. Subito dopo il contagio è scattata la macchina organizzativa e il sindaco cittadino ha firmato un’ordinanza d’emergenza per isolare la struttura alberghiera di cui sopra, dove si trovano al momento 40 persone. Un caso positivo anche in Toscana, una persona di Gorizia che è risultata infetta da coronavirus dopo essersi sottoposta ai due tamponi faringei previsti dal protocollo: il paziente non è comunque in gravi condizioni, ma è attualmente in isolamento. Infine, è stata confermata anche dall’Iss, l’Istituto superiore di sanità, la positività di un paziente di Cetraro, nel Cosentino, che era risultato positivo nelle scorse ore. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

CORONAVIRUS ITALIA AGGIORNAMENTI: UN POSITIVO IN CALABRIA, 50 GUARITI

Il Coronavirus in Italia ha contagiato 1128 persone: 29 sono i morti, di cui otto solo nella giornata di ieri, 50 le persone persone guarite. Il 10 per cento dei contagiati invece è in terapia intensiva. Nel frattempo non si placano le polemiche (oltre a quelle su dichiarazioni Zaia) sugli ospedali pubblici e privati. Alberto Zangrillo, direttore dell’unità operativa di Terapia intensiva cardiovascolare e generale dell’ospedale San Raffaele di Milano, ha replicato alle critiche di chi ritiene che a fronteggiare l’emergenza Coronavirus siano solo gli ospedali pubblici, mentre i privati non fanno nulla in quanto interessati solo ai soldi. In particolare, ha risposto ad Alessandro Cattaneo, esponente di Forza Italia che a La7 aveva dichiarato che l’emergenza Covid-19 «è fronteggiata solo dagli ospedali pubblici che lavorano sodo, mentre quelli privati non fanno nulla perché interessati solo ai soldi». Zangrillo, come riportato dal Fatto Quotidiano, ha dichiarato che Cattaneo «afferma il falso». E poi ha aggiunto: «L’ospedale S. Raffaele con tutto il mio valoroso gruppo di lavoro, è coinvolto in prima linea, mentre lui è in cerca di visibilità. Almeno, prima di parlare, si informi».

CORONAVIRUS ITALIA: UN POSITIVO IN CALABRIA

Primo positivo al Coronavirus in Calabria. Il caso è stato confermato dall’Istituto superiore di sanità ed è stato reso noto, in un comunicato, dalla governatrice Jole Santelli. «L’Istituto superiore di sanità ci ha confermato l’esito positivo del secondo tampone effettuato sul paziente di Cetraro che nelle scorse ore si era sottoposto al primo test, risultato positivo». La Presidente della Regione Calabria ha aggiunto che il paziente in questione è asintomatico, quindi non sono previste indicazioni diverse da quelle adottate finora in via precauzionale. «L’uomo sarà monitorato presso il suo domicilio e si sposterà, in totale sicurezza, esclusivamente per effettuare le cure di cui necessità presso l’ospedale di Cetraro». Ma Santelli ha spiegato anche che tutti i passeggeri dell’autobus su cui ha viaggiato sono stati avvertiti e saranno quindi sottoposti a tampone, ma solo in presenza di sintomi. L’uomo, il primo positivo al Coronavirus della Calabria, è rientrato dalla zona del Lodigiano.



