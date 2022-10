Coronavirus Italia, bollettino 23 ottobre/ Ministero Salute: 227 in terapia intensiva

IL BOLLETTINO CORONAVIRUS IN ITALIA: I DATI DI IERI

Come evidenziato dall’ultimo report Fiaso e dal monitoraggio Iss dello scorso venerdì, la presenza del coronavirus in Italia seppur in netto aumento rispetto all’estate ha frenato la corsa negli ultimi giorni: il bollettino sul coronavirus atteso anche oggi 23 ottobre dal Ministero della Salute aggiornerà i dati “frenanti” visti ieri nel report di sabato. Nelle ultime 24 ore erano infatti 31.775 i nuovi contagi Covid nel nostro Paese con purtroppo anche 92 persone morte positive al tampone. Con i 195.575 tamponi processati tra venerdì e sabato, il tasso di positività in Italia veniva registrato al 16,2%, in discesa rispetto agli scorsi giorni.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 22 OTTOBRE 2022/ Dati: +6.161 casi, 30 morti

Al momento in tutto il Paese sono positivi al coronavirus 523.696 cittadini italiani: attenzione però, di questi ben 516.422 sono al momento in isolamento domiciliare senza particolari gravi sintomi. Sono invece in tutto 7.047 i ricoverati nei reparti Covid con sintomi – 29 in meno rispetto al penultimo bollettino Covid – mentre sono 227 i pazienti in terapia intensiva, anche qui calo di 7 unità rispetto alla giornata precedente.

"Covid ha segni di ingegneria genetica"/ Studio: "trovate prove origine artificiale"

CORONAVIRUS E VARIANTI: LE NOVITÀ DI OGGI 23 OTTOBRE

«Prudenza, effettuare booster e antinfluenzale»: era stato questo l’invito-appello dell’Istituto Superiore di Sanità circa l’evoluzione del coronavirus in Italia in questo inizio autunno. Mentre occorrerà capire se il cambio di guida al Ministero della Salute – fuori Roberto Speranza, dentro il neo-nominato Ministro Orazio Schillaci, rettore dell’università di Tor Vergata – porterà novità anche nella comunicazione della pandemia (ad esempio se rimarrà confermato il bollettino quotidiano del Ministero della Salute o si sceglierà come in altri Paesi per report più settimanali), resta da valutare quale sarà il reale impatto della curva di contagio nelle prossime settimane.

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA 22 OTTOBRE/ 31.775 casi 92 morti: dati Ministero Salute

Secondo una ricerca pubblicata in questi giorni dal “The Lancet Infectious Diseases”, la mutazione variante del coronavirus BA.2.75.2 viene registrata come «ampia capacità di fuga dagli anticorpi neutralizzanti». Dai vaccini alle misure anti-Covid, occorrerà capire quale impatto reale avrà sulle ospedalizzazioni l’emergere di nuove varianti del Sars-CoV-2. Nel frattempo allo studio del Governo vi sarebbe l’ipotesi di una possibile sospensione, se non cancellazione di 2 milioni di cartelle esattoriali inviate dall’Agenzia delle Entrate come multe ai cosiddetti “no-vax”. Da un lato si cercherà di insistere sulla quarta dose per tutti i soggetti più a rischio, ma di contro la politica “strong” della passata guida Speranza potrebbe essere anche pesantemente rivista.











© RIPRODUZIONE RISERVATA