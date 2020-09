Coronavirus Italia, bollettino Min. Salute 1° settembre/ 184 nuovi casi in Campania

L’ultimo bollettino Coronavirus Italia emerso nella giornata di ieri, lunedì 310 agosto, ha confermato l’andamento stabile dei contagi da Covid nel nostro Paese, sebbene sia necessario, in questa fase, non abbassare la guardia. Secondo gli ultimi dati diffusi dal ministero della Salute, diminuiscono i nuovi casi (996 rispetto ai 1.365 di domenica). Cresce, purtroppo, il numero delle vittime, 6 in un giorno solo (sabato c’era stato un solo decesso, domenica 4), per un numero complessivo di 35.483 morti dall’avvento della pandemia. Salgono così a 269.214 i casi complessivi di Coronavirus in Italia da quando tutto ha avuto inizio: di questi, 26.078 sono attualmente positivi al tampone (+1873 rispetto a ieri), mentre sono guariti-dimessi in tutto 207.653 italiani, con un incremento di 117 unità. A livello di diffusione territoriale del Covid-19, è ancora la Campania la regione più colpita dai nuovi casi di Coronavirus in tutto il Paese (+184). Seguono il Lazio con +148, la Lombardia con +135 e l’Emilia-Romagna con +117 nuovi positivi. Poi, a ruota, Sardegna 79 e Veneto 65. Molise e Basilicata non segnalano invece nuovi casi.

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA, LE ULTIME NOTIZIE

In attesa di conoscere i nuovi dati connessi alla pandemia di Coronavirus in Italia, che saranno resi noti questo pomeriggio in quello che, a tutti gli effetti, sarà il primo bollettino Covid nazionale del mese di settembre, il Ministero della Salute ha effettuato alcune comunicazioni. “La Calabria annuncia il seguente ricalcolo: il numero corretto dei tamponi effettuati il 30 agosto 2020 è 154.919. La Regione Sicilia comunica che dei 26 soggetti positivi, 2 sono migranti ospiti dei centri di accoglienza di Lampedusa e Catania. La Regione Veneto comunica il seguente ricalcolo: il numero corretto dei guariti e dell’isolamento domiciliare del giorno 29 agosto 2020 è rispettivamente 18.290 e 2.285; il numero corretto dei guariti e dell’isolamento domiciliare del giorno 30 agosto 2020 è rispettivamente 18.399 e 2.286″.



© RIPRODUZIONE RISERVATA