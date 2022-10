Coronavirus Italia, bollettino min. salute 12 ottobre/ Preoccupano contagi Piemonte

Il bollettino coronavirus dell’Italia di ieri

Nella giornata di oggi, mercoledì 12 ottobre, puntuale come sempre attorno alle 16 dovrebbe arrivare l’aggiornamento al bollettino coronavirus dell’Italia, con i dati raccolti dal Ministero della Salute. In generale, sul nostro territorio nell’ultimo periodo sembra che ci stiamo avvicinando sempre di più ad una nuova ondata di covid, che per ora non ha ancora messo in pericolo la situazione ospedaliera, ma che sembra importante controllare da vicino.

Comunque, mentre aspettiamo il bollettino coronavirus dell’Italia, recuperiamo quello di ieri, martedì 11, per avere un’immagine più completa dell’andamento pandemico. Ieri i nuovi contagi sono stati 65.925, a fronte di 333.204 tamponi processati dal SSN. Questi due dati rapportati si traducono in un tasso di positività pari al 19,8%, con un aumento di 1,7 punti percentuali rispetto alla giornata di lunedì (che era 18,1%). Purtroppo, il bollettino coronavirus dell’Italia di ieri ha registrato anche 80 nuovi decessi. Capitolo ospedalizzazioni, che nei reparti non critici hanno registrato 272 nuovi ingressi, mentre in terapia intensiva sono stati, fortunatamente, 8.

Bollettino coronavirus Italia: preoccupa il Piemonte

Insomma, sembra che il bollettino coronavirus dell’Italia stia suggerendo un generale aumento dei contagi che fa supporre che siamo sempre più vicini ad un’ondata, anche se è concretamente troppo presto per affermarlo con certezza. Ed in questo contesto a preoccupare di più è la Regione Piemonte, che nell’arco di appena quattro settimane è passata da dati piuttosto in linea con il territorio, a registrarne di alti, anche se fortunatamente i ricoveri sembrano essere ancora contenuti.

Nell’ultimo bollettino coronavirus del Piemonte, infatti, si sono registrati più di 7mila casi, che a livello di incidenza settimanale (secondo i report del periodo dal 3 all’8 ottobre) si traducono in 740 casi ogni 100mila abitanti. A livello nazionale, invece, l’incidenza si attesta a quota 484 ogni 100mila abitanti. In linea con la nazione, invece, il dato dell’occupazione dei posti letto nei reparti non critici degli ospedali piemontesi, attualmente occupati al 9,7% (in Italia è il 9,4%), dato che scenda al 2,5% (rispetto al 2,2% dell’Italia) per le terapie intensive. La positività settimanale in Piemonte è del 13%, mentre la positività della giornata di ieri era al 24,1% (7.812 casi su 32.436 tamponi).

