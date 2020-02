Coronavirus Italia e mondo: 1350 morti, 48mila infetti/ “Comunità cinese nel panico”

Ormai come da triste consuetudine quotidiana, va aggiornato il numero delle vittime da coronavirus. Gli ultimi dati ufficiali parlano di 1350 vittime, e di quasi 50mila contagiati, per l’esattezza 48.206. Nelle ultime 24 ore i decessi sono saliti di ben 242 unità, a conferma di quanto l’epidemia sia tutt’altro che vicina ad essere arrestata. La maggior parte delle vittime, come sempre, si è concentrtaa nella provincia di Hubei, da cui è partita l’epidemia, mentre i casi di guarigione sono in totale 3.441. Il balzo delle persone decedute, come scrive Repubblica, è legata al fatto che il governo cinese ha modificato i parametri diagnostici, e di conseguenza sono aumentati i casi di morte dal terribile virus: in poche parole, le autorità hanno concesso maggiore discrezionalità ai medici in merito al fatto se un paziente sia infetto o meno, una decisione presa per facilitare le cure.

CORONAVIRUS ITALIA E MONDO: DIMESSI TURISTI CINESI DALLO SPALLANZANI

In Italia i casi continuano ad essere fermi a tre, sicuramente una notizia positiva, e nelle scorse ore sono stati dimessi i turisti cinesi che erano stati posti in quarantena preventiva allo Spallanzani, in quanto della stessa comitiva facevano parte i due cinesi infetti. “Nella comunità cinese si sta diffondendo il panico – l’appello del dottor Zhang, medico dell’ambasciata cinese – non per l’epidemia di coronavirus, ma per la sicurezza. Ci sono state aggressioni verso cinesi in Italia, non turisti, ma comunità cinese. Vorre invitare gli amici italiani a fare attenzione alla sicurezza dei nostri connazionali che vivono e lavorano in Italia, di evitare pregiudizi, distinzioni, aggressioni. Insulti e minacce non sono tollerabili”. Continua infine ad essere in quarantena la nave da crociera Diamond Princess, che si trova da giorni al largo della baia di Yokohama, e dove vi sono 35 italiani a bordo, tutti risultati essere immuni. Sull’imbarcazione i casi di coronavirus sono 174, e la quarantena si chiuderà il 19 febbraio.

