Coronavirus Italia e mondo: 1800 morti/ “Un italiano contagiato su Diamond Princess”

Nuovi aggiornamenti sul coronavirus ma non arrivano buone notizie. Il numero dei morti è salito a 1800, con quasi 2000 nuovi casi di contagio. E, purtroppo, c’è da registrare una novità degna di nota sulla Diamond Princess: la Farnesina ha reso noto che un italiano è rimasto contagiato sulla nave. Il ministero degli Esteri ha inoltre evidenziato che il nostro connazionale è partito con un volo americano perché residente negli Usa. Stefano Verrecchia, capo dell’Unità di crisi, ha spiegato che sono attese ancora conferme: «Sarebbe il primo caso di un italiano, comunque già in volo per l’America, mentre fra i connazionali di cui ci dobbiamo occupare noi non risulta al momento alcun contagiato», riporta Sky Tg 24. Il ministero della Salute giapponese ha inoltre messo in risalto che i test hanno accertato altri 99 contagiati sulla Diamond Princess: il totale è salito a 454 casi accertati, ricordando che – prima degli americani sbarcati ieri – sulla nave c’erano 3700 persone tra passeggeri e membri dell’equipaggio.

CORONAVIRUS, NICCOLO’: “MAI AVUTO PAURA”

In Cina si valuta il divieto di uscita di casa per 60 milioni di persone, una situazione fuori controllo che potrebbe comportare ulteriori misure. Sky Tg 24 riporta che il Comitato permanente del 13esimo Congresso nazionale del popolo starebbe valutando il bando di commercio illegale di animali selvatici e l’eliminazione delle cattive abitudini di mangiare animali selvatici a tutela della salute e della sicurezza della vita delle persone. Niccolò, lo studente 17enne italiano rientrato a Roma sabato da Wuhan, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera ed ha raccontato quanto passato negli ultimi giorni dopo due tentativi di ritorno in Italia: «La prima notte non ho capito subito quello che stava succedendo, ho telefonato ai miei genitori e pensavo che erano lontani e mi aspettavano. Subito dopo all’ambasciata ho avuto un po’ di paura, ma panico mai. Mi sono detto: se vai in panico non risolvi nulla». Niccolò è risultato due volte negativo al coronavirus, ma il trasferimento in Italia è stato tutt’altro che semplice – isolato in biocontenimento – «Non è stato scomodo, ero lì disteso sulla barella, chiuso e ho dormito per dieci ore, quasi tutto il viaggio, mi sono svegliato poco prima di atterrare a Pratica di Mare. Diciamo che è stato un po’ surreale, mica ti capita tutti i giorni di essere trasportato in biocontenimento».

© RIPRODUZIONE RISERVATA