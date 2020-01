Coronavirus Italia e mondo/ 213 vittime, 2 casi a Roma: convocato per oggi Cdm

Continuano ad aumentare le vittime per coronavirus in Cina. Gli ultimi dati parlano di 213 morti, 43 solo nella giornata di ieri. Nel contempo si sono registrati altri duemila nuovi casi, per un totale accertato di 9000 pazienti, con l’aggiunta di altre svariate migliaia di casi che invece sono sotto stretta osservazione. Numeri decisamente preoccupanti, che testimoniano quanto l’epidemia sia mortale, e soprattutto, quanto la stessa si stia diffondendo a macchia d’olio in Cina. Intanto, come vi abbiamo già spiegato ieri, si sono registrati i primi due casi sul suolo italiano, due cinesi in viaggio a Roma. La stanza d’albergo dove i due hanno alloggiato è stata sigillata per effettuare la decontaminazione, e al momento i due pazienti si trovano ricoverati presso l’ospedale Spallanzani dove sono in cura. I turisti erano giunti in Italia, via Milano-Malpensa, il 23 gennaio, e dopo alcune tappe si erano recati a Roma.

CORONAVIRUS ITALIA E MONDO, MINISTRO SPERANZA: “NO ALLARMISMI”

Mercoledì sera si erano però sentiti male, e si sono quindi recati in ospedale dove è stata accertata l’infezione per coronavirus. In loro compagnia vi era una comitiva che è stata scortata fino alla Spallanzani, dove sono in corso tutte le analisi del caso per escludere eventuali altri infetti. Intant, stamane, si terrà un Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi, in cui verranno stilate tutte le misure da adottare nelle prossime ore, alla presenza della Protezione Civile. Nessun allarmismo però, come ha specificato il ministro della salute, Roberto Speranza: “E’ un fatto abbastanza normale – le sue parole – se pensiamo alla statistica, visto che in Europa ci sono già dieci casi. Era abbastanza probabile, lo dicevano già da tempo i nostri scienziati. La situazione è seria, ma non bisogna fare allarmismi. La situazione è totalmente sotto controllo. Il sistema sanitario italiano è uno dei migliori del mondo – ha aggiunto e concluso – per questo voglio ringraziare i medici e gli infermieri che anche con il coordinamento con le Regioni ci consentono di assicurare la giusta sicurezza ai nostri cittadini”.

