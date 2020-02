Coronavirus Italia e mondo/ 259 morti, undicimila infetti. Atteso rimpatrio italiani

Altre vittime in Cina a seguito del Coronavirus, con i morti che sono saliti a 259. Nella giornata di ieri, venerdì 31 gennaio, sono stati registrati ben 1.347 nuovi casi, che fanno salire ad undici mila le infezioni confermate. Ancora una volta l’epidemia ha mietuto vittime nella provincia di Hubei, da dove è iniziato il contagio, e dove sono morte 42 delle 45 vittime totali delle ultime ventiquattro ore. Per quanto riguarda l’Europa, al momento i casi accertati sono 18, fra cui i due ormai noti in Italia, due turisti cinesi che hanno girovagato per il Belpaese, fino a Roma, dove poi si sono sentiti male. Al momento le loro condizioni sono giudicate stabili e discrete, e non sono assolutamente in pericolo di vita. Rimangono al Pallanzani sotto stretta osservazione, così come la comitiva che viaggiava con loro. Il Governo, nella giornata di ieri, ha dichiarato lo stato di emergenza per sei mesi, stanziando 5 milioni di euro da destinare alle misure di prevenzione. Le autorità invocano alla cautela, ripetendo più volte “no allarmismi”, e la situazione al momento sembra essere assolutamente sotto controllo.

CORONAVIRUS: ATTESI IN ITALIA 3300 CONNAZIONALI IN CINA

Nel frattempo si attende il rimpatrio in Italia dei nostri connazionali presenti in Cina, circa 3.300 persone che dovrebbero atterrare sul territorio italiano nella giornata di dopodomani, lunedì 3 febbraio. Una volta rientrato, il gruppo potrebbe finire in una sorta di quarantena preventiva, 14 giorni in isolamento in un’area militare o in istituto sanitario, di modo da scongiurare qualsiasi nuovo caso. La cosa certa è che la Cina ha ammesso di aver sottovalutato la situazione, visto che i primi casi si sarebbero registrati fin dal mese di dicembre: “In questo momento mi sento in colpa, con rimorso”, le parole di Ma Guoqiang, segretario del Partito comunista cinese di Wuhan, massima carica politica locale, “Se fossero state adottate prima le misure di controllo rigorose – ha aggiunto e concluso – il risultato sarebbe stato migliore dell’attuale”. Il virus è stato quindi sottovalutato, e quando è scattata l’emergenza era ormai troppo tardi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA