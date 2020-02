Coronavirus Italia e mondo/ 304 morti, 13.700 contagi: pronto rientro italiani

Salgono a 304 le vittime del coronavirus, come ha reso noto nelle scorse ore il governo cinese. I decessi di ieri sono 45, a conferma di quanto i morti stiano salendo di numero ogni giorno che passa. Aumentano anche i nuovi contagi, che hanno sfiorato le 2000 unità, leggasi 1.921, per un totali di contagiati effettivi pari a 13.700, senza contare i migliaia di casi sospetti. Intanto continuano ad essere in condizioni discrete i due pazienti cinesi ricoverati a Roma, gli unici due casi accertati, fino ad ora, sul suolo italiano. Lunedì rientreranno i 3000 italiani di stanza in Cina, un ponte aereo che appunto permetterà ai nostri connazionali di rimettere piede sul suo amico, e sono già scattate le misure di prevenzione. Verranno effettuati dei controlli sanitari già sui voli, dopo di che, quando gli italiani sbarcheranno, dovranno per forza di cosa subire altri accertamenti, per verificare che tutto vada per il meglio.

CORONAVIRUS, TERMOSCANNER AGLI AEROPORTI

Non è da escludere anche un periodo di isolamento, anche se sulla vicenda non vi è ancora nessuna ufficialità. Intanto sono stati intensificati i controlli agli aeroporti, dove sono stati piazzati dei Termoscanner che permettono di misurare la temperatura corporea delle persone, e che fanno scattare l’allarme qualora venisse registrato qualcosa di sospetto. Tutti i passeggeri cinesi vengono controllati, e non è da escludere che nelle prossime ore vengano attuate nuove misure di prevenzione, come ha specificato il Commissario per l’emergenza, Borrelli: “Stiamo lavorando per capire come potenziare i controlli su treni e auto in arrivo nel paese – ha spiegato lo stesso – ma non ci sono oggi, in Europa e in Italia, condizioni tali che possano far ipotizzare una chiusura delle frontiere. Sarebbe una misura veramente assurda”. E’ stata invece bloccata le circolazione delle merci, ma Borrelli non sembra d’accordo con questa misura drastica: “Al momento è tutto fermo, ma è una misura troppo restrittiva”. Infine, sospesi i visti di ingresso in Italia dalla Cina, concessi solamente “per motivi familiari – fa sapere il sottosegretario al Turismo Lorenza Bonaccorsi – o casi di conclamata e acclarata urgenza”.

