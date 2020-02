Coronavirus Italia e mondo/ 492 morti, 24mila contagi, 600 italiani bloccati in Cina

Continua a mietere vittime il coronavirus in Cina. L’ultimo dato aggiornato parla di ben 492 morti, di conseguenza, sono stati 67 i decessi delle 24 ore scorse. In totale i contagiati hanno invece superato quota 24mila, per l’esattezza 24.324, con ben 3.887 nuovi pazienti in più. Le vittime continuano ad essere circoscritte alla provincia dell’Hubei, da dove è partita l’epidemia, ma gli infetti vengono registrati anche in altre parti della Cina, nonché in varie nazioni straniere. In totale fino ad oggi sono 25 i paesi che presentano casi di coronavirus, ma come detto sopra, la zona attorno a Wuhan, la metropoli da cui è partito tutto, resta quella dove si concentra il 90% ed oltre dei casi. Sono infatti 479 le vittime, mentre i contagiati sono quasi 17mila. Nel frattempo, sulla nave da crociera ferma in Giappone, dieci pazienti sono risultati essere positivi ai test. Sulla mastodontica imbarcazione vi erano 3711 persone, e 200 di essi hanno presentato dei sintomi, ma non sono affetti dal virus cinese.

CORONAVIRUS ITALIA E MONDO: 600 ITALIANI BLOCCATI IN CINA CHIEDONO AIUTO

Per quanto riguarda gli italiani, invece, sono circa 600 quelli bloccati in Cina come scrive l’edizione online de Il Messaggero. Attualmente si trovano barricati nelle case o negli alberghi, per paura di prendere il virus, in attesa di poter prendere un volo che possa farli tornare nel Belpaese. I voli restanti risultano essere molto costosi, e la maggior parte di essi non riesce più a lavorare a causa dell’epidemia dilagante. “In Italia pensano solo a chi è a Wuhan – hanno fatto sapere i nostri connazionali bloccati – aiutate anche noi”. Anche la Germania e la Francia hanno richiamato in patria i propri cittadini, chiedendo loro di lasciare la Cina il prima possibile. Infine le parole di Tedros Adhanom Ghebreyesus, capo dell’Oms, convinto di poter fermare l’avanzata dell’epidemia, tenendo conto che il 99% dei casi si trova in Cina: “Nel resto del mondo abbiamo solo 176 casi – dice – ciò non significa che non peggiorerà. Ma di sicuro abbiamo una finestra di opportunità per agire”.

