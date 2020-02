Coronavirus Italia e mondo: 910 morti/ Allarme contagio, 130 contagiati nave Giappone

Sono purtroppo 910 i morti per il Coronavirus “aggiornati” fino a questa mattina: tanto in Italia quanto ovviamente nel mondo, l’epidemia viaggia di pari passo con la “pandemia mediatica” per il timore di una diffusione del contagio su scala molto più ampia e fuori dai confini della Cina. Ad oggi restano tutte vittime “circoscritte” sul territorio cinese, se si eccettuano due morti in Filippine e Hong Kong, ma resta la minaccia per un virus che è ancora lontano dal poterlo combattere efficacemente a livello sanitario. Si può solo fare prevenzione e contenimento e in questo senso è di oggi la notizia che ad esempio in Italia la febbre verrà provata a tutti i passeggeri che entreranno negli aeroporti per prendere voli sia internazionali che anche nazionali: in mattinata poi la riunione interministeriale a Palazzo Chigi potrebbe fare da pre-annuncio di altri provvedimenti sul Coronavirus e su come combatterlo al meglio (si parla di possibili riattivazioni dei voli almeno quelli verso la Cina, ndr). Gli italiani arrivati ieri da Wuhan sono stati portati al Celio per la quarantena obbligatoria, mentre prosegue quella della Cecchignola con gli ultimi “allarmi” rivelatisi per fortuna tutti falsi e con test negativi al virus cinese.

CORONAVIRUS, EMERGENZA SULLA NAVE DA CROCIERA IN GIAPPONE

Il numero di vittime del contagio di Coronavirus ha superato purtroppo quello della Sars che funestò la Cina e l’Asia nel 2003 (774 vittime rilevate) con i casi che si moltiplicano soprattutto nelle regioni già colpite cinesi e nei Paesi immediatamente limitrofi. Cresce intanto l’allarme per la nave da crociera ferma da giorni nella baia di Yokohama in Giappone: ci sono infatti 60 nuovi contagi rilevati ad oggi che fanno salire il numero degli infetti da Coronavirus a bordo addirittura a 130. Ricordando che a bordo ci sono 3700 persone, di cui 35 italiani (25 sono membri dell’equipaggio, incluso il comandante Gennaro Arma) la situazione del contagio è di grande emergenza: è bastato infatti un passeggero infettato (e già sbarcato a Hong Kong) a creare nel giro di pochi giorni un contagio giunto ora a 130 unità. La situazione sanitaria resta al momento sotto controllo ma è chiaro che la quarantena sulla nave è scattata immediatamente con il divieto assoluto di sbarcare per tutti i 3700 a bordo: osservando la mappa del contagio in costante aggiornamento, in Cina le vittime sono in tutto 908 mentre “solo” due fuori, ma sono ben 40mila i contagi a livello globale. Tra Ue, Asia e Usa i casi di infezione sono finora limitati a 350, suddivisi in 30 Paesi ma l’occhio di controllo dell’Oms non accenna giustamente a diminuire: «la rilevazione di un piccolo numero di casi potrebbe indicare una più estesa trasmissione in altri Paesi: questo significa che potremmo soltanto aver visto la punta dell’iceberg», spiega allarmato direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus dopo che sono stati rilevati «alcuni casi preoccupanti sulla diffusione del 2019nCoV da persone che non hanno fatto viaggi in Cina».

Qui la mappa live del contagio Coronavirus in Italia e nel mondo



© RIPRODUZIONE RISERVATA