Coronavirus Italia e mondo/ Contagio supera Sars ma rallenta: allarme a Napoli

Il contagio del Coronavirus ha ormai superato quello della Sars – confermando le indicazioni iniziali degli esperti che parlavano di meno rischi mortali ma di contagi più veloci – anche se negli ultimi giorni sembra, osservando i dati della mappa mondiale, un lieve rallentamento dell’epidemia diffusasi nella città di Wuhan. 6057 casi confermati, 132 vittime e 110 i ricoveri: i numeri non dicono tutto, specie in un momento in cui il Coronavirus allarga lo spettro del contagio anche ai retroscena economici e politici, con la Cina che inizia a pagare pegno per il virus in ampia distribuzione nel proprio Paese. Per capirci, la differenza tra i casi di Coronavirus 2019-nCoV tra il primo e il secondo Paese per numeri di contagi – Cina e Thailandia – è non paragonabile: 5970 casi in terra cinese, 14 in quella thailandese. Al netto di ciò, l’allarme Coronavirus in Italia e nel resto del mondo resta altissimo con gli ultimi casi di Germania e Francia che hanno aumentato le ansie e i controlli anche nel nostro Paese: allarme rientrato a Pistoia, negativi i risultati sulla turista cinese sentitasi male all’Autogrill in Autostrada, mentre a Napoli continua il ricovero e i controlli sulla coppia di giovani sposini cinesi provenienti dalla regione contagiata di Hubei, la cui capitale è per l’appunto Wuhan. Come spiega il Mattino di Napoli, «l’uomo è giunto ieri mattina ai Pellegrini è stato trattenuto per circa un’ora e 45 minuti per i primi accertamenti (prelievi e radiografia) dopodiché, alla luce del responso radiografico al torace e a fronte della provenienza geografica, è stato immediatamente trasferito, tramite un’autoambulanza attrezzata del 118, all’ospedale Cotugno di Napoli».

CORONAVIRUS, DECISIONI CHOC DI TOYOTA E BRITISH AIRWAYS

Con lui anche la moglie ricoverata ma con sintomi decisamente inferiori rispetto alla grave broncopolmonite per ora riscontrata nel marito: gli esami con il kit del Coronavirus non essendo presente al Cotugno di Napoli, sono stati inviati allo Spallanzani di Roma e l’intera equipe medica attende i risultati per capire se siamo di fronte al primo caso riscontrato in Italia del terribile virus cinese. Intanto i dati nel mondo mostrano un possibile rallentamento dei contagi: martedì ne sono stati confermati 1.459 contro i 2.077 di lunedì. Il conteggio complessivo dei contagiati al momento è più alto di quello raggiunto dalla Sars, anche se resta il fatto che la mortalità al momento è decisamente più bassa. Sul fronte rimpatri, mentre il Governo italiano sta studiando con la Farnesina un piano per il rientro degli italiani in Cina, la British Airways starebbe pensando ad un’azione che potrà avere serie conseguenze “a catena” anche per altre compagnie aeree: l’azienda inglese ha infatti sospeso i voli per la Cina a tempo indeterminato e presto anche le compagnie Usa potrebbero fare lo stesso con un blocco totale mai raggiunto prima per casi “sanitari”. Secondo provvedimento choc arriva dalla giapponese Toyota, la più grande produttrice di auto al mondo: «Considerati vari fattori, tra cui le linee guida dei governi locali e regionali e la situazione della fornitura di componenti, a partire dal 29 gennaio, abbiamo deciso di interrompere le operazioni nei nostri stabilimenti in Cina fino al 9 febbraio. Monitoreremo la situazione e prenderemo eventuali ulteriori decisioni sulle operazioni il 10 febbraio», ha spiegato il portavoce della casa automobilistica, Maki Niimi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA