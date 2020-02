Coronavirus Italia e mondo/ Italiano infetto alla Cecchignola: primo caso confermato

Prosegue inesorabile l’avanzata mortale del coronavirus, e anche per oggi ci tocca aggiornare il numero delle vittime. I morti sono saliti a 638, doppiando di fatto i decessi per la Sars, mentre gli infetti sono in totale 31.485. Le vittime rimangono ancora fortemente circoscritte alla provincia di Hubei, da dove è partito il tutto, con 618 morti. Dei restanti 21 deceduti, 19 sono comunque cittadini della Cina, mentre sono due i morti fuori dai confini, leggasi ad Hong Kong e nelle Filippine. La notizia delle ultime ore resta comunque il primo caso accertato di coronavirus italiano. Nelle scorse ore era circolata l’indiscrezione secondo cui un nostro connazionale attualmente in quarantena alla Cecchignola dopo essere rientrato dalla Cina, fosse infetto, e la conferma è giunta poco fa, come riferito dai colleghi di TgCom24.it citando l’Istituto Superiore della Sanità.

CORONAVIRUS ITALIA E MONDO: LE ULTIME PAROLE DEL PREMIER CONTE

Per ovvi motivi non è stata resa nota l’identità del paziente, ma si tratterebbe di un ragazzo fra i 30 e i 40 anni di età, che si trovava in stanza da solo, e che era stato trasferito e poi ricoverato in isolamento presso l’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Spallanzani. Al momento rimane quindi il primo ma anche l’unico caso di coronavirus in Italia, e ovviamente il contagio è stato effettuato in Cina, visto che il paziente “numero uno”, è appunto rientrato dalla nazione cinese. Intanto è uscito nuovamente allo scoperto il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, che ha spiegato: “Sul Coronavirus stiamo parlando di un rischio sanitario che richiede un costante aggiornamento. Dobbiamo mantenerci flessibili e se del caso aggiornare le nostre misure proprio perché mantengano la soglia di massima precauzione”. Visti i continui morti in aumento, non è da escludere che il governo italiano possa decidere di adottare delle misure ancora più restrittive.

