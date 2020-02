Coronavirus Italia e mondo/ Morti salgono a 361, atteso rimpatrio dei 57 connazionali

L’Italia è giunta al quinto giorno del suo stato di emergenza proclamato per far fronte al Coronavirus. Importanti novità nelle ultime ore su tal fronte: dopo l’isolamento del virus da parte dell’Istituto Spallanzani di Roma avvenuto nella giornata di ieri, oggi è previsto il rientro dei 57 italiani da Wuhan i quali avevano fatto richiesta di rimpatrio dopo essere rimasti bloccati nella città dalla quale è partita l’epidemia che spaventa il mondo intero. Sul piano delle vittime, la Commissione sanitaria nazionale (Nhb) ha annunciato la morte di 361 persone solo in Cina, numero ben superiore a quello relativo ai decessi causati dalla Sars nel 2002-2003 (furono 249) stando ai numeri ufficiali diffusi dall’Oms. A questo bilancio drammatico va considerato anche l’uomo di nazionalità cinese deceduto nelle Filippine. Intanto nella tarda serata di ieri è stato confermato il nono caso di Coronavirus negli Stati Uniti, in California, come riferisce Corriere.it. Si tratta di una donna che di recente era stata in Cina e nel dettaglio proprio nella città di Wuhan. Nella giornata di oggi, i ministri della Salute del G7 si incontreranno in vista di una riunione dedicata all’epidemia del Coronavirus, come annunciato dal ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenuto ieri sera alla trasmissione Che tempo che fa.

CORONAVIRUS ITALIA E MONDO: OGGI RIMPATRIO DI 57 ITALIANI

Sono in tutto 57 gli italiani bloccati a Wuhan a causa della quarantena messa in atto al fine di contenere il Coronavirus ma che finalmente nella notte sono partiti a bordo di un aereo militare per arrivare in Italia. La partenza è avvenuta in ritardo rispetto alla tabella di marcia e l’aereo dovrebbe atterrare in mattinata a Roma, intorno alle 10.00 di oggi. Oltre ai nostri connazionali ci sarebbero anche altri stranieri in partenza. Secondo TgCom24, il primo volo della China Airlines (CI75) operato con un Airbus A350 e proveniente da Taipei per il rimpatrio dei turisti cinesi è atterrato poco dopo le 6 di oggi all’aeroporto Fiumicino. Nella giornata di ieri era stato il Commissario straordinario per l’emergenza coronavirus Angelo Borrelli ad annunciare per oggi l’avvio del ponte aereo da e per la Cina. Molte attività economiche e produttive in diverse province e municipalità cinesi, come Shanghai, Chongqing e il Guandong, intanto, sono bloccate fino al prossimo 10 febbraio per via del timore di contagio del Coronavirus. L’epidemia sta avendo un peso molto importante anche sulle Borse cinesi con Shanghai che cede l’8,7%, Shenzhen il 9%.

