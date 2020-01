Coronavirus Italia e mondo/ Vittime sono 170, nuovo caso sospetto ad Alessandria

Continuano ad aumentare le morti da coronavirus, che ora sono in totale 170. Fra la giornata di martedì 28 e quella di mercoledì 29 gennaio, si sono verificati 38 decessi, il più alto numero di vittime giornaliere da quando è iniziata l’epidemia. Se da una parte, quindi, sembrerebbero in diminuzione i contagi (1.700 nuovi pazienti nelle ultime 24 ore), dall’altra, le morti non si placano, ed anzi, aumentano. L’epidemia continua ad essere diffusa in particolare nella zona di Wuhan, nella provincia di Hubei, dove si sono registrati più di 1000 nuovi pazienti sul totale di 1.700 di cui sopra. Intanto continuano a registrarsi falsi allarmi in Italia, con gli ultimi casi di Napoli rivelatisi poi non pazienti di coronavirus. In queste ore è invece tenuta sotto osservazione una donna in quel di Alessandria. La paziente era rientrata in Italia dopo essere stata per mesi in Cina e si trova al momento in isolamento, alla luce dei sintomi influenzali presentanti dalla stessa.

CORONAVIRUS ITALIA E MONDO: OGGI IL RIMPATRIO DEI NOSTRI CONNAZIONALI

I sanitari hanno definito le sue condizioni “non gravi e non correlabili” all’agente patogeno, ma “come previsto dalla procedura ministeriale la paziente è stata comunque trattenuta e ricoverata in misura precauzionale”. E’ previsto per oggi il ponte aereo che permetterà agli italiani di stanza in Cina di rientrare nel Belpaese. Una volta che toccheranno il suolo italiano, i pazienti non saranno messi immediatamente in quarantena ma verranno valutati tutti i casi singolarmente per poi capire come procedere. Ove necessario, il paziente potrebbe essere ricoverato presso una struttura militare per 14 giorni. Vanno segnalate infine le parole dell’Oms, nella persona di Michael Ryan, Executive Director, Who Health Emergencies Programme, rientrato dalla Cina: “La decisione di riunire nuovamente il comitato d’emergeza è basata sull’evidenza di aumento del numero di casi e anche della trasmissione del coronavirus da uomo a uomo anche al di fuori dalla Cina. Questi sviluppi sono di grande preoccupazione”.

