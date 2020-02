Coronavirus Italia ultime notizie/ 76 contagi, università chiuse, si ferma lo sport

Aumentano i numeri di contagi in Italia da Coronavirus. Allo stato attuale delle cose sono 76, di cui 47 in Lombardia, 17 in Veneto, 2 in Emilia Romagna, uno in Piemonte, con l’aggiunta dei due noti casi cinesi di Roma, e delle due vittime, i due anziani del Veneto e della Lombardia. Nella tarda serata di ieri si è tenuto un consiglio dei ministri straordinario, al termine del quale è stato attuato un decreto d’emergenza con cui si è deciso di isolare le zone focolaio con forze dell’ordine, e l’esercito (se dovesse servire): “Abbiamo adottato un decreto per tutelare la salute degli italiani – sono le parole del presidente del consiglio, Giuseppe Conte – che è quella che ci sta più a cuore e che nella gerarchia dei valori costituzionali è al primo posto”. Le misure di cui parla lo stesso numero uno dell’esecutivo sono ovviamente rivolte ai dieci comuni del lodigiano da cui sarebbe partita l’epidemia delle ultime ore, e dove vivono 50mila persone, nonché il comune di Vò Euganeo, in provincia di Padova, dove si è verificato l’unico decesso in Veneto.

CORONAVIRUS ITALIA, ULTIME NOTIZIE: MASCHERINE A RUBA

In queste aree “l’accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l’acquisto di beni di prima necessità – si legge sul decreto attuato per l’emergenza – è condizionato all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale”. Intanto si moltiplicano le iniziative atte a contenere il virus, con tutte le manifestazioni sportive di Lombardia e Veneto che sono state posticipate, comprese le tre partite di Serie A Inter-Sampdoria, Atalanta-Sassuolo e Verona-Cagliari. Chiuse anche le università delle due regioni, mentre per ora rimangono aperte le scuole e gli uffici pubblici. Le autorità stanno nel contempo provando a non allarmare la popolazione, anche se sui social e nelle città soprattutto lombarde, la tensione è evidente. Lo si capisce ad esempio dal fatto che le mascherine siano andate a ruba, nonostante l’Oms non consigli l’utilizzo di questa protezione, se non nel caso in cui si visitino persone malate.

