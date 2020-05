Coronavirus Italia ultime notizie/ Aggiornamenti: +1083 casi, metà in Lombardia

Pubblicità

Prosegue la tendenza positiva dei dati circa l’epidemia da coronavirus in Italia. Nella giornata di ieri, dopo alcuni giorni in cui le vittime erano state sopra le 200, abbiamo toccato quota 194 (totale 30.395), senza dubbio la prima buona notizia. Nel contempo sono cresciuti ulteriormente i guariti, che in totale da quando è scoppiata l’epidemia in Italia, leggasi il 21 febbraio scorso, hanno superato quota 100mila. Positivo anche il numero dei nuovi infetti, pari a 1.083, in linea con quello dello scorso 5 maggio, e mai così basso in due mesi. La maggior parte dei casi continua a concentrarsi nella regione Lombardia, dove si sono registrati ieri 502 nuovi infetti, leggasi il 46.3% del totale. Segue il Piemonte a quota 181, con l’Emilia Romagna più staccata a 121. Bene anche i numeri legati agli ospedali, con le persone attualmente in terapia intensiva che sono 1.034 (134 in meno rispetto all’ultima rilevazione), una cifra che probabilmente con i nuovi dati di oggi scenderà sotto la quota psicologica di 1000. I ricoveri totali sono invece 13.834, mentre in isolamento ci sono 69.974 persone.

CORONAVIRUS ITALIA: OK AL DECRETO BOSS

Nel frattempo non si placano le querelle fra Governo e Regioni circa il tema delle riaperture. Molte le zone dello stivale che vorrebbero riaprire tutto fin da domani, lunedì 11 maggio, ma l’esecutivo rimane cauto. E così che il Tar di Catanzato ha bocciato l’ordinanza della Calabria (aveva riaperto bar e ristoranti, purchè somministrassero cibo e bevande all’aperto), accogliendo il ricorso del governo. A breve si attende invece la decisione in merito alla provincia autonoma di Bolzano, che ha riaperto anche i negozi da due giorni a questa parte, altra ordinanza impugnata dal governo. L’esecutivo ha poi dato il via libera nella serata di ieri al cosiddetto “decreto boss”, una stretta sulle scarcerazioni riguardanti il coronavirus, e infine, via libera anche al decreto legge circa le “misure urgenti in relazione alla realizzazione di una indagine di sieroprevalenza“.



