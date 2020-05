Coronavirus Italia ultime notizie/ Aggiornamenti, +145 morti: al via la vera fase 2

Pubblicità

Consueto appuntamento quotidiano con le ultime notizie e tutti gli aggiornamenti relativi alla pandemia di coronavirus in Italia. La giornata di oggi, lunedì 18 maggio, si può considerare quella in cui inizia realmente la fase 2, visto che quasi la totalità delle attività riaprirà regolarmente i battenti proprio in queste ore. Un’Italia che prova quindi a ripartire dopo quasi tre mesi di lockdown, e dopo un serrato confronto fra Regioni e Governo circa le linee guida per la riapertura. Non mancano comunque posizioni contrarie, come ad esempio quella del governatore della Campania, De Luca, che non ha sottoscritto l’intesa spiegando: “Il governo non scarichi le responsabilità sulla sicurezza”. Fatto sta che da oggi si potrà circolare liberamente entro i confini regionali senza bisogno di autocertificazione, mentre, chi vorrà spostarsi fra regioni, potrà farlo solo per questioni lavorative o di estrema urgenza. Dal 25 maggio riapriranno poi le piscine, mentre da metà giugno al via gli spettacoli all’aperto. Resta l’incertezza sui locali notturni, il cui destino al momento non è ancora chiaro.

CORONAVIRUS ITALIA, LOMBARDIA E PIEMONTE ATTENZIONATE

Ieri i dati sono stati nuovamente incoraggianti, con 145 vittime complessive, altro record di morti “positivo” da inizio lockdown, per un totale di 31.908 decessi. Continua ad essere attenzionata la regione Lombardia, così come il Piemonte e l’Emilia Romagna, mentre in Umbria e in Molise si sono venuti a creare dei nuovi focolai nelle ultime ore, tali però da non destare eccessiva preoccupazione. Fra i tanti nodi ancora da sciogliere c’è quello degli sport di squadra, con il campionato di Serie A che non ha ancora una data di ripresa, visto che il comitato tecnico scientifico non ha ancora validato le linee guida per questa categoria, validazione che dovrebbe comunque arrivare nelle prossime ore, forse già nella giornata odierna. Non mancano infine scene che fanno storcere il naso, come ad esempio le immagini giunte ieri da Bergamo Alta, dove c’erano centinaia di persone a passeggio, seppur con mascherina, ma comunque con il rischio di creare pericolosi assembramenti. Il sindaco Gori ha ammonito il comportamento dei suoi cittadini: “Centinaia di vittime non sono bastate”.



