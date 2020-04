Coronavirus Italia ultime notizie/ Aggiornamenti: 14mila morti ma è ‘pianoro’ contagi

Quella di ieri è stata un’altra giornata devastante sotto il profilo dei morti con tampone positivo al coronavirus, ma a voler guardare qualche dato positivo va certamente segnalato come gli aggiornamenti in Italia mostrano un appiattimento sempre più costante della curva di contagi. Quel “pianoro” (non più picco) tanto ribadito dagli esperti inizia a vedersi negli aumenti sempre meno “roboanti” tra un giorno e l’altro: dalle ultime notizie sulla diffusione del coronavirus, resta fermo il dato dei 700-800 morti al giorno di media, un dramma ineluttabile di cui ancora l’Italia deve pagare un conto salatissimo e per il quale ancora non è possibile parlare di aperture complete, almeno fino a metà aprile. Dal bollettino emerso ieri in Protezione Civile si registrano 83.049 attuali contagi (+2.477), 13.915 morti (+760 rispetto a mercoledì) e 18.278 guariti (+1.431).

Sono ben 500 contagi in meno rispetto a al giorno precedente mentre resta alta la media delle vittime registrate da ogni parte d’Italia: trend in linea con la media al ribasso anche per la Lombardia, così come Veneto ed Emilia Romagna. A livello di numeri, i dati i arrivo da tutte le Regioni con gli aggiornamenti mostrano questa precisa situazione: «25.876 persone positive in Lombardia, 11.859 in Emilia-Romagna, 8.578 in Veneto, 8.799 in Piemonte, 4.789 in Toscana, 3.555 nelle Marche, 2.660 in Liguria, 2.879 nel Lazio, 2.140 in Campania, 1.587 nella Provincia autonoma di Trento, 1.864 in Puglia, 1.294 in Friuli Venezia Giulia, 1.606 in Sicilia, 1.251 in Abruzzo, 1.160 nella Provincia autonoma di Bolzano, 885 in Umbria, 718 in Sardegna, 627 in Calabria, 556 in Valle d’Aosta, 233 in Basilicata e 133 in Molise».

CORONAVIRUS ITALIA, LA POLEMICA SUI DPI

Diminuiscono i contagi ma aumentano purtroppo ancora le polemiche sul fronte Regioni-Governo, in particolar modo sui materiali che la Protezione Civile spedisce ogni giorno ai territori più colpiti dal coronavirus. Le ultime notizie dalla Lombardia avevano visto mercoledì una lettera molto dura di alcuni sindaci delle maggiori città lombarde in cui veniva “chiesto conto” di tamponi, materiale, mascherine e quant’altro alla Regione Lombardia: ieri sera è poi giunta la risposta del Governatore Fontana con una ulteriore lettera, dove si precisa «Le Regioni non dispongono della competenza per far fronte alle emergenze sanitarie, il cui presidio è di livello nazionale, e delle conseguenti risorse a bilancio. Gli approvvigionamenti garantiti dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile si sono da subito rivelati insufficienti, soprattutto nel momento iniziale di massima necessità».

La situazione si ripete medesima anche per altre Regioni, in polemica con il Governo centrale per la scarsità di quantità e qualità dei Dpi: in attesa di un chiarimento ufficiale del Commissario preposto, Domenico Arcuri, ieri in conferenza stampa a margine del bollettino Italia è stato il Capo della Protezione Civile Borrelli a rispondere indirettamente alla Lombardia «Fontana dice che gli sono arrivate briciole? Io voglio dire che con Regione Lombardia lavoriamo bene, a livello tecnico lavoriamo molto bene. Noi mandiamo i dispositivi di protezione individuale, materiale sanitario, medici. E a regione Lombardia, che è tra le zone più colpite, mandiamo più che agli altri. Su circa 45 milioni di mascherine è andato il 17%. Noi diamo sempre il supporto maggiore, non aggiungo altro».





