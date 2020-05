Coronavirus Italia ultime notizie/ Aggiornamenti: +153 morti, “Da lunedì si riparte”

Pubblicità

Ultime notizie e aggiornamenti riguardanti l’epidemia di coronavirus in Italia. La giornata di ieri è stata senza dubbio una delle più rosee in quanto a dati di infetti e morti, visto che si sono registrate “solamente” 153 vittime, la cifra più bassa da quando il Belpaese è stato messo in lockdown. Decrescono anche i nuovi casi positivi, anche ieri sotto la soglia psicologica di 1000, e precisamente 875, altro dato che fa ben sperare. Cala nel contempo il numero dei guariti, all’ultima rilevazione 2.605, contro i 4.917 della giornata precedente, quasi il doppio. Restano comunque ancora alti i numeri in alcune regioni, a cominciare dalla Lombardia, dove, in base ad un report stilato dal ministero della salute assieme all’Iss, l’Istituto superiore di sanità, il rischio di contagio resta moderato/alto. Stessa sorte tocca a Marche e Molise, altre due regioni altamente attenzionate negli ultimi giorni a causa di numeri in crescita. In attesa di novità da questo fronte, nella serata di ieri il presidente del consiglio Conte ha presentato in diretta tv il nuovo Dpcm circa le riaperture a partire da domani, 18 maggio.

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE, NUOVA ORDINANZA LOMBARDIA SU MASCHERINE

“Da lunedì si riparte, ma serve fiducia e senso di responsabilità”, l’appello del Premier agli italiani, sottolineando come fra poche ore potranno riaprire praticamente tutte le attività ad eccezione di piscine e palestre che riapriranno il 25 maggio, nonché cinema e teatri, slittati al 15 giugno. Non vi è ancora traccia invece dei locali notturni, quindi il tutto resta molto incerto. Dopo la conferenza è rischiato di saltare l’accordo fra Stato e Regioni sulle linee guida, ma fortunatamente, dopo una riunione d’emergenza, il caso è rientrato ed è stata trovata all’alba la quadra. La regione Lombardia ha diramato una nuova ordinanza regionale in cui è stato esteso fino al 31 di maggio l’obbligo delle mascherine all’aperto, quindi in giro a passeggio, nonché nei negozi e sui mezzi pubblici, mentre il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha sottoscritto il Dl riaperture. Infine, piccola polemica a seguito della richiesta di un prestito pubblico di Fca da 6.3 miliardi di euro ripagabile in tre anni, destinato solo ad attività italiane: “Produce in Italia – la “difesa” di Conte – dobbiamo creare le condizioni per riportare Fca qui”.



