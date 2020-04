Coronavirus Italia ultime notizie/ Aggiornamenti: 21645 morti, ok a test sierologici

Pubblicità

L’impennata verso gli “zero contagi” è tutt’altro che vicina e gli aggiornamenti sul coronavirus in Italia visti ieri lo confermano: altra giornata con almeno 578 morti registrati in aumento rispetto al giorno prima, con una risalita dei positivi al tampone (+1127) al cospetto dei dati più “lieti” che restano le diminuzioni di ricoveri ospedalieri e in terapia intensiva. Il bollettino stilato dalla Protezione Civile con i dati del 15 aprile vede 105.418 casi positivi al tampone, 21.645 decessi totali con gli ultimi 578 morti registrati ieri e 3.079 ricoverati in terapia intensiva (-107 rispetto a martedì). Vengono fatti più tamponi e per questo motivo il numero dei contagiati sale rispetto alla giornata di martedì dove addirittura l’aumento era stato nell’ordine dei “soli” 600.

A livello di distribuzione “territoriale” i dati della Protezione Civile hanno segnalato come la Lombardia resti ancora per distacco la vera “malata” d’Italia con le ultime notizie sul contagio da coronavirus che vedono 32.921 contagiati attualmente positivi (+241 morti ancora ieri), a fronte dei 3.577 in Emilia-Romagna e 13.195 in Piemonte. Seguono poi tutte le altre Regioni: 10.789 in Veneto, 6.417 in Toscana, 3.464 in Liguria, 3.097 nelle Marche, 4.047 nel Lazio, 3.087 in Campania, 2.104 nella Provincia autonoma di Trento, 2.573 in Puglia, 1.394 in Friuli Venezia Giulia, 2.081 in Sicilia, 1.810 in Abruzzo, 1.576 nella Provincia autonoma di Bolzano, 582 in Umbria, 870 in Sardegna, 819 in Calabria, 548 in Valle d’Aosta, 261 in Basilicata e 206 in Molise.

CORONAVIRUS ITALIA, TEST SIEROLOGICI PER LA FASE 2

«Test sierologici? I livelli di massima sicurezza per lavoratori devono prevedere valutazione dello stato immunitario prima di riprendere la normalità delle singole aziende. Ma servono anche tamponi per quelli poi risultati negativi per una adeguata sorveglianza sul posto di lavoro», così parlava ieri il membro dell’OMS Ranieri Guerra commentando gli aggiornamenti sul coronavirus in Italia. Il nodo fondamentale per capire come ricominciare una vita semi-normale nei prossimi mesi si chiama per l’appunto test sierologico, ovvero l’esame che permette di ricostruire in tempi rapidi se si sono sviluppati gli anticorpi al Sars-Cov-2 internamente al nostro corpo. Il commissario Domenico Arcuri, stando a quanto apprendeva ieri sera l’ANSA, ha avuto dal governo l’incarico di «avviare la procedura pubblica per la ricerca e l’acquisto dei test, che dovranno rispondere ad una serie di caratteristiche individuate dal ministero della Salute». Il test sarà somministrato ad un campione di 150mila persone individuate su scala nazionale e suddivise per genere, profilo lavorativo e ben 6 fasce di età.

Come ha spiegato ancora Guerra in conferenza stampa, «L’obiettivo è avere un unico test nazionale che abbia standard minimi di qualità con attendibilità superiore al 95%: sarà tra quelli che prevedono un prelievo da sangue venoso perché quelli da sangue periferico non sono accettabili». Nel frattempo le discussioni attorno alla cosiddetta “fase 2” entrano nel vivo dopo che la road map della task force del Governo (guidata da Vittorio Colao) starebbe per preparare entro fine settimana un report che individui il 4 maggio la data per far cominciare gradualmente una ripresa a livello nazionale: la Regione Veneto ha già stabilito alcune azioni in corso d’opera mentre è sempre di ieri l’annuncio della Regione Lombardia sul programma di “fase 2”, protocollato e inviato al Governo per la verifica e l’approvazione.





