Coronavirus Italia ultime notizie/ Aggiornamenti: 2503 morti. È ‘strage’ a Bergamo

Se due giorni fa eravamo qui a commentare un possibile rallentamento dell’emergenza coronavirus in Italia, gli aggiornamenti giunti ieri dal bollettino quotidiano della Protezione Civile ci hanno bruscamente “risvegliato” nella situazione di massima allerta per il contagio da Covid-19. E non solo: le ultime notizie in arrivo dall’intera Europa parlano sempre più di una pandemia generalizzata e drammatica, con da ieri sera le frontiere Ue di fatto chiuse dall’estero se non per “viaggi di estrema necessità” come ad esempio il diritto rimasto di poter tornare al proprio domicilio se ancora in altri Paesi extra Ue in queste settimane. Secondo l’Oms l’Ue deve imparare dall’Italia per capire come gestire l’emergenza con le misure che presto o tardi dovranno essere adottati anche dagli altri partner europei: intanto però in termini “numerici” il contagio nel nostro Paese non accenna a decelerare. 26062 persone attualmente positive al coronavirus, 2941 guariti e 2503 decessi con il totale degli infetti dall’inizio dell’emergenza che raggiunge quota 31506: nelle ultime 24 ore c’è stata una nuova esponenziale crescita della curva contagi con +2989 positivi, +345 morti e per fortuna anche 192 dimessi-guariti. In merito alle terapie intensive, al momento sono occupati 2060 posti in tutta Italia con ben 800 nella sola Lombardia: proprio la Regione di Fontana e Gallera resta la più massacrata dal Covid-19, come evidenzia il bollettino della Protezione Civile «12.095 in Lombardia, 3.404 in Emilia-Romagna, 2.488 in Veneto, 1.302 nelle Marche, 1.764 in Piemonte, 1.024 in Toscana, 661 in Liguria, 550 nel Lazio, 423 in Campania, 347 in Friuli Venezia Giulia, 368 nella Provincia autonoma di Trento, 282 nella Provincia autonoma di Bolzano, 320 in Puglia, 226 in Sicilia, 192 in Umbria, 216 in Abruzzo, 112 in Calabria, 115 in Sardegna, 134 in Valle d’Aosta, 19 in Molise e 20 in Basilicata». Qui la mappa dei contagi coronavirus della Protezione Civile

CORONAVIRUS ITALIA, LA “STRAGE” DI BERGAMO

Particolarmente drammatica è la situazione che sta vivendo la città e la provincia di Bergamo: il coronavirus qui si è esteso a 3993 persone (+233 in 24 ore) con il conto dei decessi che purtroppo si fa fatica a tenerne conto negli ospedali sempre più al collasso. Assieme alla provincia di Brescia nella giornata di ieri sono stati raggiunti gli “spazi zero” nei posti in terapia intensiva, come ribadiva l’assessore lombardo Gallera nella consueta conferenza stampa di aggiornamento: se non è stato possibile rimettere in piedi gli ex ospedali Riuniti come servizio all’emergenza, una buona notizia è stata data ieri dalla Protezione Civile nazionale in merito all’apertura di un ospedale da campo degli Alpini nella provincia. Gravissimo il problema sanitario ma non solo: le onoranze funebri sono allo stremo a causa delle continue richieste di intervento per le morti causati dal coronavirus. Fino a ieri la media è di circa 10 telefonate ogni ora e sono purtroppo tantissime le bare che si trovano nella chiesa del cimitero in attesa della cremazione che non riesce a seguire il “ritmo”, con liste di attesa fino a 7 giorni. Ancora ieri né l’Iss né la Protezione Civile ha saputo individuare un motivo circa l’esplosione di casi e decessi nelle provincie di Bergamo e Brescia e si attende l’analisi del “bollettino” specifico dell’Istituto Superiore di Sanità nei prossimi giorni per provare a dare una spiegazione dettagliata in merito.



