Coronavirus Italia ultime notizie/ Aggiornamenti: 27enne Pesaro vittima più giovane

In Italia ci sono 41.035 persone positive al Coronavirus e 3.405 morti. Il bilancio è agghiacciante: sono stati superati infatti i decessi della Cina. Tra le vittime c’è una ragazza di Pesaro che aveva gravi patologie pregresse. Si tratta quindi della vittima più giovane in Italia. Nella serata di ieri è arrivato il bollettino della Regione Puglia, che viene diffuso dopo quello della Protezione civile. Sono stati registrati tre decessi e 42 nuovi casi di infezione da Coronavirus. Le tre persone morte sono una di 79 anni nella provincia Bat, una nella provincia di Bari, ed una nel Foggiano. Stando ai dati forniti dal governatore pugliese Michele Emiliano, nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 613 test in tutta la regione. Così sono stati individuati i nuovi casi. Il totale dei decessi invece sale a 26, quello dei contagiati a 466. Il report serale della Toscana è altrettanto allarmante: parla di 38 decessi, ben 16 in più rispetto a quanti censiti il giorno prima. Si contano 152 nuovi casi positivi, quindi salgono a 1.482 i contagiati totali dall’inizio dell’emergenza.

CORONAVIRUS ITALIA, ALTRI AIUTI DALLA CINA

Intanto arrivano buone notizie dall’Europa. Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, ha annunciato che dalla Cina arriveranno due milioni di mascherine per l’Italia. «Posso darvi una buona notizia perché ho parlato con il premier cinese. Che si ricorda bene di quando il suo Paese era l’epicentro dell’epidemia: l’Unione Europea all’epoca inviò cinquanta tonnellate di materiale medico alla Cina. E adesso vuole ricambiare l’aiuto». Von der Leyen ha spiegato che la Cina sta mandando «due milioni di mascherine da sala operatoria, altre duecentomila di sicurezza e cinquantamila tamponi». L’Unione europea girerà il materiale dove c’è più bisogno, quindi in Italia. «Le spediremo entro la settimana prossima». Ma il supporto deve essere anche economico. A tal proposito Christine Lagarde, presidente della Bce, ha parlato di uno «shock economico estremo», una «emergenza collettiva per la salute pubblica senza precedenti che coinvolge tutto il mondo», ma assicura sostegno a ogni Paese e cittadino che ne avrà bisogno.



