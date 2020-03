Coronavirus Italia ultime notizie/ Aggiornamenti, 28710 casi: Iss “il contagio corre”

Il coronavirus è lontano purtroppo dal “frenare” la sua corsa al contagio tanto in Italia quanto all’estero: gli aggiornamenti giunti ieri nell’ultimo bollettino della Protezione Civile – come pure quelli di Lombardia e Veneto, tra le Regioni più colpite dal Covid-19 – non sono rassicuranti anche se registrano un generale “contenimento” dell’emergenza sul fronte di nuovi contagiati, facendo anche crescere del 37% i dimessi-guariti. Resta però drammatico il bilancio delle vite spezzate da/con/per (i dati scientifici al momento non confermano appieno il rapporto morte-contagio) il coronavirus: 2978 (+475 rispetto a martedì), 28710 contagiati e 4025 guariti. I dati preoccupano tanto sul fronte sanitario quanto su quello purtroppo anche economico-sociale: il Decreto “Cura Italia” una pezza ce l’ha messa, ma non basterà ovviamente a contrastare la mancanza-riduzione di lavoro in tutto il Paese, specie nelle aree più produttive del Nord Italia. Non resta che aggrapparsi al fatto che la diffusione del Covid-19 al momento resta “contenuta” in quasi tutte le Regioni italiane – Centro-Sud – e che sono aumentati a dismisura i guariti: il totale dei dimessi passa infatti a 4025, incremento del 37%: i decessi invece sono 475 in più rispetto a martedì, frutto delle 319 morti solo ieri in Lombardia. Cresce di 2648 il numero dei nuovi positivi, con trend salito fino a 28795 totali: di questi 12090 in isolamento domiciliare e 2257 in terapia intensiva. A livello regionale, i dati della Protezione Civile indicano che attualmente positivi sono 12.266 in Lombardia, 3.915 in Emilia-Romagna, 2.953 in Veneto, 2.187 in Piemonte, 1.476 nelle Marche, 1.291 in Toscana, 744 in Liguria, 650 nel Lazio, 423 in Campania (ma mancano ancora i dati aggiornati, ndr), 416 in Friuli Venezia Giulia, 436 nella Provincia autonoma di Trento, 366 nella Provincia autonoma di Bolzano, 362 in Puglia, 267 in Sicilia, 249 in Abruzzo, 241 in Umbria, 162 in Valle d’Aosta, 132 in Sardegna, 126 in Calabria, 21 in Molise e 27 in Basilicata.

CORONAVIRUS, L’ANALISI DELL’ISS

All’interno del bollettino lanciato ieri dalla Protezione Civile con tutti gli aggiornamenti sul coronavirus in Italia, importante è stata la pubblicazione dell’analisi epidemiologica svolta dall’Iss. Come ha spiegato il presidente Brusaferro, «L’andamento delle curve epidemiche mostra casi confermati in crescita a livello nazionale. Alcune regioni del Nord ancora sono maggiormente coinvolte nella circolazione locale, per numero positivi e ricoverati specie in terapia intensiva. Nelle altre aree c’è una crescita, ma non così veloce. Però non deve illuderci che non ci siano numeri così elevati come in Lombardia e le altre regioni del Nord: solo se ci comportiamo come stabilito possiamo rallentare la curva». Nell’analisi sulle vittime e i contagiati da Covid-19 fino al 16 marzo scorso, alcuni dati balzano all’occhio: le donne sono meno della metà degli uomini (601 contro 1.402) e la loro età è più alta rispetto a quella maschile (83,7 contro 79,5). Ad oggi, spiega ancora il Report, i morti sotto i 50 anni sono 17, 5 dei quali non ancora 40enni: erano tutti di sesso maschile con gravi patologie precedenti, spiega l’analisi dell’Istituto Superiore di Sanità. Da ultimo, come ha spiegato ancora ieri Brusaferro, l’età media dei pazienti positivi e morti per coronavirus è più alta di oltre 15 anni rispetto a quella di chi ha solo contratto l’infezione (80,5 le vittime, 63 i malati).



