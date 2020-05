Coronavirus Italia ultime notizie/ Aggiornamenti, 3 giugno prossima data cruciale

Pubblicità

Ultime notizie dall’Italia circa l’epidemia da coronavirus. Da ieri, lunedì 18 maggio, la nostra penisola è piombata definitivamente nella fase 2. Nelle scorse ore hanno infatti riaperto la maggior parte delle attività che si trovavano in lockdown da due mesi e mezzo, a cominciare da bar e ristoranti, passando per parrucchieri ed estetisti, e arrivando fino ai negozi vari. Riaperte anche le chiese, con il ritorno delle messe, e le città, ovviamente, si sono animate molto di più, con gente in giro e sui mezzi pubblici, e auto che sono tornate ad ingolfare le vie. Misure più restrittive in Piemonte e Campania, dove i due rispettivi governatori hanno deciso di attendere ancora qualche giorno per riaprire ristoranti e bar, ritenendo la situazione ancora emergenziale. Da ieri è inoltre sparita l’autocertificazione per spostarsi fra comuni, che servirà invece qualora si volesse valicare il confine regionale esclusivamente per motivi di lavoro o di emergenza.

Pubblicità

CORONAVIRUS ITALIA, IL 15 GIUGNO SCATTANO I CENTRI ESTIVI

Intanto si lavora in vista delle tappe future, a cominciare dalla possibile riapertura dei confini regionali, che scatterà il prossimo 3 giugno, quando riapriranno anche le frontiere. Una decisione che comunque ha lasciato un po’ di perplessità in alcuni governatori più scettici, convinti che serva ancora prudenza. Dal 15 giugno, invece, al via i centri estivi, di modo che i genitori che lavorano possano lasciare i propri figli, mentre non è ancora chiaro quando riapriranno i locali notturni, alla luce del forte rischio assembramenti. Giovedì 21 maggio si terrà un’informativa alla Camera sull’emergenza coronavirus e sul nuovo Dpcm da parte del premier Giuseppe Conte, mentre il ministro degli esteri Luigi Di Maio ha detto no ad una sorta di “blacklist” dei paesi europei, promuovendo le frontiere aperte in tutta l’Ue. Infine un breve ripasso dei numeri di ieri, con 99 decessi, l’incremento più basso dall’inizio del lockdown, e 451 nuovi casi. Le vittime sono salite a quota 32.007, mentre gli infetti a 225.886.



© RIPRODUZIONE RISERVATA