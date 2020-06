Coronavirus Italia ultime notizie/ Aggiornamenti, +321 infetti, 74% casi in Lombardia

Pubblicità

Ecco tutti gli aggiornamenti e le ultime notizie sull’epidemia da coronavirus in Italia. Gli ultimi dati resi pubblici nella serata di ieri dalla Protezione civile, raccontano di 71 nuovi decessi nelle ultime 24 ore, con l’aggiunta di 321 nuovi casi di positività. In totale dallo scorso 21 febbraio le vittime sono salite a quota 33.601, mentre il numero di infetti si aggiorna a quota 233.836. Continua a preoccupare la Lombardia, che resta di fatto l’ultima regione realmente colpita dal covid, in quanto ben il 74% dei nuovi casi, per l’esattezza 237, sono appunto concentrati nella regione a nord del Belpaese. Intanto nella giornata di ieri è iniziata la Fase 3, con la riapertura delle regioni, e il premier Giuseppe Conte ha tenuto una conferenza stampa in serata, in cui ha lanciato un appello: “La crisi deve essere l’occasione per ridisegnare l’Italia grazie a una nuova unità tra forze politiche e sociali”. Il presidente del consiglio ha spiegato di come i dati siano confortanti, invitando però la popolazione a non abbassare la guardia: “Una leggerezza allentare la sicurezza”.

CORONAVIRUS ITALIA, CONTE: “ A SETTEMBRE SCUOLE IN PRESENZA”

Spazio anche alla scuola, che Conte ha annunciato che riaprirà a settembre con tutti gli alunni in presenza, senza distinzioni di età o di zona geografica: “Sicuramente a settembre si riaprirà – le sue parole – si tornerà alla didattica in presenza”. Il governo sta lavorando ora per arrivare fra tre mesi pronto ad accogliere i propri studenti, e fra le ipotesi circolanti, il fatto che gli istituti scolastici “requisiscano” in qualche modo edifici da adibire ad aule, di modo da poter meglio distribuite gli alunni, attuando il distanziamento sociale. Conte ha poi delineato le linee guida dei prossimi mesi per la ricostruzione del paese, il cosiddetto progetto “rinascita dell’Italia”, invitando le opposizioni ad un maggiore dialogo. Intanto l’Austria sembra intenzionata a riaprire i propri confini verso i sette paesi confinanti, ma non all’Italia, in quanto, secondo Vienna, i dati “non lo consentono”. Dura la replica del ministro degli esteri, Di Maio, che ha affermato: “Gli individualismi violano lo spirito comunitario e danneggiano l’Europa”.



