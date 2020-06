Coronavirus Italia, ultime notizie/ Aggiornamenti: +34 morti, bene la Lombardia

Aggiornamenti e ultime notizie sulla pandemia di coronavirus in Italia, ormai decisamente sotto controllo. Anche quella di ieri è stata una giornata positiva dal punto di vista dei numeri, visto che i morti sono stati solamente 34 in più rispetto alle 24 ore precedenti, con l’aggiunta di 210 nuovi contagi, per un totale di 237.500 da quando è scoppiata l’emergenza. Il focolaio continua ad essere la Lombardia, dove si sono concentrati ben 143 dei 210 nuovi positivi, per un computo aggiornato di 92.060 infetti dal 21 febbraio ad oggi. Anche la regione al nord Italia sta comunque a poco a poco tornando alla normalità, tenendo conto che gli infetti si sono praticamente dimezzati in un solo giorno, passano dai 259 di lunedì ai 143 di ieri. Nel contempo è scesa anche la percentuale sul totale nazionale, passata dall’85% al 68. Nove invece le vittime registrate per un totale di 16.466 morti, quasi la metà dei totali, da quando è scoppiata l’emergenza.

CORONAVIRUS ITALIA, INCHIESTA BERGAMO: 2 INDAGATI

Numeri a parte, quella di oggi sarà una giornata molto importante per l’Italia in quanto prenderanno il via gli esami di maturità in presenza: dalle ore 8:30 circa 500mila studenti torneranno a sedere sui banchi di scuola per un colloquio orale con i prof prima dei grandi saluti. Rigide le misure di distanziamento e di sicurezza che sono state predisposte, una sorta di “test” in vista poi della riapertura delle scuole previste per settembre. Affinché tutto si svolga in sicurezza, il commissario straordinario dell’emergenza covid, Domenico Arcuri, ha annuncio che sono state “Distribuite 3,5 milioni di mascherine nelle scuole”. Prosegue nel contempo l’inchiesta della procura di Bergamo sulla mancata chiusura dei comuni di Alzano Lombardo e Nembro, e nella giornata di ieri sono state iscritte due persone sul registro degli indagati con le accuse di omicidio ed epidemia colposi, anche se al momento non sono emersi i loro nomi.



