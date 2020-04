Coronavirus Italia ultime notizie/ Aggiornamenti: +482 morti, Conte lavora per Fase 2

Pubblicità

In Italia si continua a discutere e a programmare la Fase 2 dell’epidemia da coronavirus Nella giornata di ieri c’è stata un’importante riunione fra il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, i capi delegazione dei vari partiti, e i governatori delle regioni, con l’obiettivo appunto di mettere nero su bianco il modus operandi per rimettere in moto il nostra paese, falcidiato non soltanto da una crisi sanitaria senza precedenti, quanto da una crisi economica che rischia di mettere in ginocchio milioni di famiglie. A riguardo lo stesso Premier ha specificato: “Nella cabina di regia per la ripresa delle attività produttive vi saranno anche i rappresentanti dei governi locali, che hanno espresso adesione al disegno del governo di un piano nazionale con linee guida omogenee per tutte le Regioni”. Conte ha inoltre fatto sapere che il governo, in vista della Fase 2, implementerà “i Covid hospital, l’assistenza territoriale e usare al meglio le applicazioni tecnologiche e i test”.

Pubblicità

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE: I DATI DELLA GIORNATA DI IERI

Resta il fatto che continuano ad essere molti quelli scettici circa una ripresa dell’Italia in tempi così brevi, alla luce anche dei dati riguardanti il contagio, aggiornati alla serata di ieri: sono in totale 107.771 gli infetti da inizio epidemia, mentre le vittime sono state ieri 482, 23.227 da quando è scoppiata l’emergenza sanitaria. La Lombardia, che è la regione che punta a ripartire il prima possibile, è anche quella dove i contagi sono maggiormente concentrati, ben il 94% di quelli delle ultime 24 ore. Gli esperti del comitato scientifico sono convinti che vi sarà una seconda andata, e anche l’Oms ha messo in guardia sulla possibilità di nuovi focolaio dopo la riapertura. In attesa di novità dal fronte Fase 2, il governo è allo studio per attuare un nuovo bonus, destinato questa volte alle famiglie con i figli, inoltre, è stato ufficializzato lo schema per l’esame di maturità 2020. La commissione sarà composta da 6 docenti interni, e sei esterni; non è ancora ben chiaro, però, se si svolgerà online, oppure, se fisicamente.



© RIPRODUZIONE RISERVATA