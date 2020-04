Coronavirus Italia ultime notizie/ Aggiornamenti, +542 morti: “fase 2? Troppo presto”

Gli aggiornamenti sul coronavirus in Italia giunti ieri nel bollettino serale della Protezione Civile hanno da un lato evidenziato che la curva del contagio è ancora in lenta diminuzione rispetto alle scorse settimane, dall’altro però suggeriscono quanto sia forse ancora troppo presto per parlare di riaperture e ritorno ad una pseudo normalità. «Aprire o pensare di aprire in questa fase è abbastanza difficile», a dirlo è Ranieri Guerra, direttore generale aggiunto dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) a margine del bollettino Italia stilato dal capo della Protezione Civile Angelo Borrelli. I numeri sono infatti in lieve controtendenza rispetto al giorno di martedì: 95.262 contagi positivi al coronavirus (+1.195), 17.669 morti (ancora 542 vite spezzate in 24 ore) e 26.491 guariti-dimessi (+2.099, record dall’inizio della pandemia da coronavirus). A queste ultime notizie dalle Regioni, si aggiunge il bilancio in diminuzione per terapie intensive e ricoveri non critici: «Non siamo in diminuzione netta, siamo in rallentamento della velocità di trasmissione» ha ribadito Borrelli assieme a Guerra nel contestualizzare le possibilità di una riapertura con la famosa ormai “fase 2” ancora tutta da dirimere.

A livello di distribuzione regionale gli aggiornamenti prima del 9 aprile vedono ancora 28.545 persone positive in Lombardia, la regione sempre più colpita (con 9722 morti, poco meno di 300 solo ieri). Poi sono 13.110 i contagi in Emilia-Romagna (2234 decessi), 10.989 in Piemonte (1370 vite spente in 24 ore) 10.171 in Veneto (736) 5.557 in Toscana (392), 3.562 nelle Marche (652), 3.245 in Liguria (654), 3.448 nel Lazio (244), 1.940 nella Provincia autonoma di Trento (255), 2.859 in Campania (221), 2.238 in Puglia (219), 1.415 in Friuli Venezia Giulia (169), 1.893 in Sicilia (133), 1.534 in Abruzzo (179), 1.281 nella Provincia autonoma di Bolzano (183), 823 in Umbria (50), 840 in Sardegna (59), 755 in Calabria (60), 606 in Valle d’Aosta (102), 270 in Basilicata (14) e 181 in Molise (13 morti).

CORONAVIRUS ITALIA, IL PUNTO DI RANIERI GUERRA (OMS)

«C’è un serbatoio di asintomatici che continua a garantire la circolazione del virus. Si potrebbe ipotizzare a una riapertura per classe di lavoro, tipologia geografica e classe di età, ma con un occhio ad una diminuzione marcata di questa curva che ancora non c’è», ha spiegato ancora Ranieri Guerra nel voler frenare i voli in avanti sulle possibili road map per l’imminente fase 2. Il Governo ancora ieri si è riunito in un vertice con il Comitato Tecnico Scientifico per provare a stabilire linee guida e ipotesi di riapertura graduale, come spiegato dallo stesso esponente OMS: «Non credo che il governo italiano voglia procedere alla riapertura senza pensare a questo rischio. Per le decisioni del governo italiano bisogna chiedere al governo italiano, ma non credo che intenda proporre alcun tipo di azione che non sia ispirata dalla massima prudenza. E’ un momento in cui si inizia a vedere luce in alcune zone del paese, ma in altre zone la luce non c’è ancora e sono molto vicine. Il livello di allarme è tuttora massimo».

Insomma il “refrain” è sempre lo stesso, “troppo presto” per poter iniziare a fare i conti con le ferite economiche e sociali che l’epidemia sta provocando in Italia e nel resto del mondo: se negli scorsi giorni davanti agli aggiornamenti “positivi” e alle ultime notizie tutto sommato non più catastrofiche del coronavirus in Italia (anche se ci muoviamo sempre con 500-600 morti “confermati” e “ufficiali” al giorno, non certo un elemento da tenere in secondo piano) facevano pensare ad una ripresa a breve di qualche normalità nelle nostre vite, ci pensa Ranieri Guerra a tarpare tutte queste “ali” «Rilasciare ora credo sia assolutamente deleterio e può vanificare tutti i sacrifici e le misure adottate. Siamo a un passo dal vedere una prospettiva di vittoria, ma non significa che abbiamo vinto. Al contrario, è il momento di serrare le fila. Continuare con le stesse misure avrà un’efficacia sempre maggiore. Comprendere l’eticità dello stare in casa e rimanere isolati penso sia fondamentale per continuare».





© RIPRODUZIONE RISERVATA