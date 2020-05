Coronavirus Italia ultime notizie/ Aggiornamenti: +642 casi, in Veneto contagi 0

Pubblicità

Andiamo a scoprire assieme le ultime notizie sull’epidemia da coronavirus in Italia, con tutti gli aggiornamenti. Partiamo dai dati comunicati ieri dalla Protezione Civile, che raccontano di 228.006 (+642) contagi in Italia dallo scorso 21 febbraio, con l’aggiunta di 32.486 morti. I guariti, invece, sono a ieri 134.560, e le tre regioni più colpite continuano ad essere Lombardia (86.091 infetti), Piemonte ed Emilia Romagna. Tre regioni che saranno strettamente monitorate nelle prossime giornate, come ha spiegato chiaramente il ministro per gli affari regionali Boccia, parlando della possibilità di spostarsi fra regioni, prevista a partire dal prossimo 3 giugno. Sembra invece aver finalmente rialzato la testa il Veneto, che ieri per la prima volta dopo mesi, ha fatto registrare zero nuovi contagi: “questo è il risultato di un lavoro – le parole del professor Andrea Crisanti – che ha visto in prima linea la Regione, l’Università di Padova e l’Azienda Ospedale di Padova”.

Pubblicità

CORONAVIRUS ITALIA, OGGI VERTICE PER LA SCUOLA

Intanto quella di oggi dovrebbe essere una giornata importante per il governo e il futuro dell’Italia visto che si dovrebbe tenere nelle prossime ore il vertice sul futuro della scuola, inizialmente previsto ieri poi rimandato per il protrarsi del consiglio dei ministri. Alla presenza della ministra Azzolina verrà molto probabilmente firmato il nuovo decreto che ufficializzerà le modalità di svolgimento degli esami di maturità e di terza media, e non è da escludere anche qualche anticipazione sul rientro a scuola a settembre. Conte, nella giornata di ieri, ha invitato gli italiani a restare nel Belpaese la prossima estate “Fate le vacanze in Italia. Scopriamo le bellezze che ancora non conosciamo”, e ha inoltre spiegato che l’app Immuni per il tracciamento dei contagi sarà disponibile nei prossimi giorni. Infine si lavora per emanare un decreto che possa sbloccare i cantieri nel giro di un paio di settimane, e alle modifiche al dl Rilancio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA