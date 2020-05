Coronavirus Italia ultime notizie/ Aggiornamenti: +665 casi, solo 8 positivi a Milano

Pubblicità

Appuntamento quotidiano con tutti gli aggiornamenti e le ultime notizie sull’epidemia da coronavirus in Italia. Anche quella di ieri è stata una giornata positiva per quanto riguarda la curva epidemiologica, visto che le vittime rispetto a 24 ore prima sono state 161 (32.330 in totale), in calo rispetto a quelle della giornata precedente, con l’aggiunta di 665 nuovi casi di positività registrati. I dati che fanno ben sperare giungono in particolare dalla Lombardia, dove i nuovi infetti sono stati 294, fra i numeri più bassi degli ultimi mesi, di cui solo 8 nel capoluogo Milano. Inoltre, il numero di positivi rispetto ai tamponi eseguiti in tutta Italia è stato di uno ogni 100, altro dato da record. In totale, da quando è scoppiata l’emergenza, lo scorso 21 febbraio, sono stati effettuati più di 3 milioni di tamponi, per l’esattezza 3.171.719. Intanto si continua a discutere sulla possibilità di riaprire i confini fra le regioni all’inizio del mese di giugno, e il ministro per affari regionali Boccia, ha specificato che non saranno da escludere limitazioni fra zone a rischio, e per questo è probabile che la Lombardia possa rimanere chiusa almeno per una settimana in più rispetto alle altre.

CORONAVIRUS ITALIA, DAL 3 GIUGNO RIAPERTI AEROPORTI

La compagnia aerea di bandiera, Alitalia, ha comunque specificato che dal 2 giugno verranno ripristinati i voli internazionali per New York, la Spagna e il Sud America, introducendo anche dei voli agevolati destinazione Sardegna. Nel contempo, la ministra dei trasporti De Micheli ha specificato che il 3 giugno riapriranno tutti gli aeroporti del Belpaese. Altra novità riguarda i campionati di calcio professionistici, leggasi Serie A, B, e C, per cui la Figc, la Federazione italiana giuoco calcio, ha stabilito che dovranno terminare entro il 20 agosto in ogni caso. Qualora si dovessero verificare nuovi stop per contagi vari, a quel punto bisognerà per forza di cose ricorrere al sistema dei playoff e dei playout per stabilire vincitrici e squadre retrocesse. Infine da segnalare la pubblicazione del software da parte di Apple e Google, grazie al quale l’Italia potrà sviluppare l’applicazione Immuni per tracciare i contagi. L’app dovrebbe arrivare a brevissimo, e è stato assicurato che la privacy verrà rispettata.



