CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE/ Aggiornamenti: “80mila malati, scordatevi Pasqua”

Il coronavirus in Italia è tutt’altro che vicino dall’essere sconfitto: gli aggiornamenti giunti ieri 1 aprile 2020 hanno confermato da un lato la “frenata” dei contagi in quasi tutte le Regioni italiane, con le ultime notizie che addirittura in Lombardia fanno esclamare l’assessore Gallera «c’è luce di speranza in fondo al tunnel»; dall’altro però, i decessi sono ancora molto alti e restano comunque tutti dati in aumento, seppur minimo, rispetto al giorno precedente sotto il profilo del contagio. «Andare a fare Pasqua e Pasquetta fuori? Assolutamente no. Dobbiamo stare a casa ancora e rispettare il distanziamento sociale, che ci sta portando a risultati positivi», lo ha detto chiaro e tondo il Capo della Protezione Civile Angelo Borrelli ieri durante la lettura del bollettino nazionale del coronavirus in Italia. E la conferma è poi arrivata anche in serata con il nuovo Dpcm firmato dal Premier Conte che annuncia la proroga di tutte le misure di quarantena e chiusura attività fino al prossimo 13 aprile, giorno appunto del Lunedì dell’Angelo.

Su cosa accadrà dopo ancora non è dato saperlo, anche se il Comitato Tecnico Scientifico – nelle parole del professor Alberto Villani – ha annunciato «Esiste un Dpcm che dice che non è consentito uscire di casa se non per motivata ragione e tutto resta esattamente come è. Per capire cosa accadrà dopo già ne stiamo parlando nel Comitato Tecnico Scientico, ma per il momento non ci sono novità attive, ma è giusto prepararsi per il dopo emergenza». È stato lo stesso Premier Conte in serata ad ammettere che se da un lato il lockdown in Italia al momento è fissato al 13 aprile, per le prime riaperture gli ultimi giorni di aprile o i primi di maggio potrebbero essere quelli giusti ma «è ancora troppo presto per fare previsioni. Quando possibile allenteremo la morsa».

CORONAVIRUS IN ITALIA: I DATI DEL 1 APRILE 2020

Prima di tutto i dati, sono quelli da cui dipende tutto o quasi delle prossime scelte economiche, politiche e sociali del Governo tanto in Italia quanto in Europa: e allora l’ultimo bollettino della Protezione Civile aggiornato al 1 aprile 2020 presenta 80.572 contagiati positivi (+2.937 rispetto a martedì), 13.155 morti (+727 decessi nelle ultime 24 ore) e 16.847 guariti (+1.118), con i ricoverati in terapia intensiva che salgono fino a 4035 (+12) frenando di molto l’aumento rispetto agli scorsi giorni. Dei positivi attuali in Italia, 2937 pazienti in più rispetto a martedì con 4035 ricoverati in terapia intensiva, 28403 ricoverati non gravi e 48134 (60%) in isolamento senza sintomi.

Sul profilo degli aggiornamenti coronavirus da tutte le Regioni d’Italia, il dato importante dei contagiati viene emesso ancora dalla Protezione Civile nella consueta mappa live aggiornata in tempo reale: 25.765 infetti in Lombardia, 11.489 in Emilia-Romagna, 8.224 in Veneto, 8.470 in Piemonte, 4.432 in Toscana, 3.456 nelle Marche, 2.645 in Liguria, 2.758 nel Lazio, 1.976 in Campania, 1.483 nella Provincia autonoma di Trento, 1.756 in Puglia, 1.206 in Friuli Venezia Giulia, 1.544 in Sicilia, 1.211 in Abruzzo, 1.112 nella Provincia autonoma di Bolzano, 864 in Umbria, 675 in Sardegna, 610 in Calabria, 540 in Valle d’Aosta, 225 in Basilicata e 131 in Molise. Per quanto riguarda la Regione più colpita dal coronavirus, l’assessore Gallera in conferenza stampa ha illustrato gli ultimi aggiornamenti sulla Lombardia: +1565 casi, +394 morti e +44 ricoverati, con 7392 tamponi, «In Lombardia i positivi sono 44.773, sono +1565 rispetto a ieri. Ieri erano +1047 ma oggi c’è stato un incremento di più del doppio dei tamponi. Sostanzialmente ci sono meno positivi rispetto a quelli di ieri. I ricoverati sono +44, in passato si cresceva di centinaia».





