Coronavirus Italia, ultime notizie/ Aggiornamenti, app Immuni da oggi al via

Ultime notizie molto positive per quanto riguarda l’epidemia di coronavirus in Italia. Gli aggiornamenti della serata di ieri raccontano di solo 197 nuovi infetti (234.998), e anche le vittime sono in ribasso, 53 (33.899 il totale) nelle ultime 24 ore. Crescono nel contempo i guariti, +759, per un totale da inizio emergenza pari a 165.837. Curve epidemiologica che prosegue quindi la sua lenta decrescita, come confermato anche dal numero uno del Css, il Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli, che ha parlato di segnali positivi, con l’indice di contagio Rt che si conferma sotto l’1 in tutte le regioni. Gli ha fatto anche il vice ministro della salute, Pierpaolo Sileri, che ha aggiunto di come la situazione sia ormai sotto controllo, e che non esiste alcun “caso Lombardia”. La regione più contagiata ieri ha dato dei segnali positivi, con 125 nuovi casi su 8.005 tamponi effettuati, mentre i decessi rispetto alla precedente rilevazione sono stati 24, per un totale dallo scorso 21 febbraio pari a 16.270. In totale risultano esservi 19.420 persone ancora positive, dato in calo di 79 unità rispetto a ieri, mentre in terapia intensiva troviamo solo 107 lombardi.

CORONAVIRUS ITALIA: MODULO DI REGISTRAZIONE PER ENTRARE IN SARDEGNA

Anche ieri si sono registrate sei regioni con zero contagi, e il ministro dell’Università, Manfredi, ha ipotizzato un ritorno in classe a settembre con lezioni in presenza, non chiudendo però alla didattica a distanza, lasciando comunque libera scelta agli alunni. Quella di oggi sarà una giornata importante in quanto prenderà definitivamente il via l’operazione app Immuni. Scaricata già da due milioni di italiani, sarà operativa in Abruzzo, Liguria, Marche e Puglia, e permetterà il tracciamento dei contatti positivi. Da lunedì prossimo, 15 giugno, spazio al funzionamento in pieno regime su scala nazionale. Da segnalare infine l’attivazione da sabato scorso della registrazione digitale per la regione Sardegna. Si tratta di una sorta di questionario da compilare per chi vuole recarsi sull’isola, effettuabile online tramite personal computer o smartphone. La registrazione è obbligatoria sia per coloro che provengono da altre regioni, sia per i cittadini sardi che rientrano. Nella dichiarazione è prevista una sezione dedicata allo stato di salute che va compilata al massimo due giorni prima dell’imbarco.



