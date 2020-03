Coronavirus Italia, ultime notizie/ Aggiornamenti: atteso picco di infetti al sud

Prosegue il boom di contagi da coronavirus in Italia. Gli aggiornamenti e le ultime notizie, raccontando di come nelle scorse ore il numero di infetti abbia toccato quasi quota 15mila, con ben 250 morti nelle più recenti 24 ore. Siamo ancora lontani dal picco, e c’è il rischio di nuovi incrementi importanti a seguito della fuga di massa dal nord verso il sud di esattamente una settimana fa, nonché del weekend scorso di assembramento. C’è comunque una lievissima luce in fondo al tunnel, un piccolo rallentamento dei contagiati, che probabilmente è derivato dalle misure restrittive messe in atto questa settimana, ma l’emergenza è tutt’altro che passata. Per quanto riguarda i pazienti in terapia intensiva, questi sono il 10% del totale degli infetti, mentre le vittime totali sono salite a quota 1266, praticamente più di un terzo rispetto a quelle totali registrate in Cina. Il virus colpisce tutti in maniera indistinta, ma sono gli anziani a soffrirne di più.

CORONAVIRUS ITALIA, 80.3 ANNI ETA’ MEDIA PAZIENTI IN TERAPIA INTENSIVA

L’età media delle persone in terapia intensiva è di 80.3 anni, e di queste, il 25.8% sono donne. Inoltre “la maggioranza delle vittime – fa sapere l’Istituto superiore di sanità – aveva piu’ patologie croniche, solo due erano non portatrici di patologie. Il 46-47% dei morti ne aveva almeno 2-3”. Pier Luigi Lo Palco, professore di igiene dell’università di Pisa, ha invece spiegato: “L’epidemia durerà di più ma il numero di casi risulterà gestibile per il servizio sanitario”. Ora, la grande preoccupazione resta il centrosud, dove i casi sono in aumento, non ancora da far gridare all’allarme, ma in questi giorni si potrebbe vedere un picco, proprio a seguito delle fughe di massa di cui parlavamo sopra. “E’ verosimile aspettarci casi in questo weekend – ha spiegato il numero uno dell’Iss Brusaferro – in parte come effetto dei comportamenti assunti lo scorso fine settimana. L’incubazione è tra 4 e 7 giorni: abbiamo visto folle assembrate al mare o in stazioni sciistiche o in mega aperitivi, luoghi dove probabilmente il virus ha circolato. Una parte di quelle persone nei prossimi giorni probabilmente mostrerà una sintomatologia. Speriamo di essere smentiti dai fatti”.

