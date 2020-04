Coronavirus Italia ultime notizie/ Aggiornamenti: aumento casi a Piacenza e Bologna

Pubblicità

Gli ultimi dati aggiornati disponibili circa la pandemia di Coronavirus in Italia possono essere definiti, in qualche modo, confortanti: i malati continuano a diminuire (ora sono 104.657, 548 in meno rispetto a martedì) e i decessi sono aumentati di “sole” 323 unità in un giorno (24 ore prima erano state 382 le vittime), per un totale di 27.682 morti dall’avvento del Covid-19 nel nostro Paese. Incoraggianti anche i trend relativi alle guarigioni, che ieri hanno raggiunto quota 71.252 (+2.311), e ai ricoveri in terapia intensiva (1.795, esattamente 68 in meno). Per quanto concerne gli attuali 104.657 pazienti dei quali davamo notizia poc’anzi, 83.652 si trovano in isolamento domiciliare, mentre 19.210 sono ricoverati presso le strutture ospedaliere nazionali e presentano sintomi. In questo momento le regioni che presentano il più elevato numero di infetti da Coronavirus sono la Lombardia (36.122: ieri l’incremento è stato di 378 unità), il Piemonte (15.521), l’Emilia-Romagna (11.862), il Veneto (8.369) e la Toscana (5.663).

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE: CONTAGI IN CRESCITA A PIACENZA E BOLOGNA

Se nelle righe precedenti avevamo sottolineato come fossero confortanti le statistiche fornite ieri dalla protezione civile per quanto riguarda il Covid-19 in Italia, parallelamente occorre fare chiarezza sullo scenario che si sta delineando nelle città e nei territori comunali di Piacenza e Bologna, dove negli ultimi giorni si è registrata una crescita a livello di nuovi casi. Durante la consueta diretta a mezzo social, con particolare riferimento a Facebook, il commissario regionale per l’emergenza Coronavirus in Emilia-Romagna, Sergio Venturi, ha dichiarato che “non siamo in un nuovo plateau, anzi i dati confondono un po’ le acque“. Tuttavia, l’aumento c’è stato ed è innegabile, ma anche per questo aspetto c’è una spiegazione: “A Piacenza stiamo richiamando persone positive per il tampone di conferma e molti sono asintomatici, mentre a Bologna stiamo completando il giro delle case protette. Se vediamo indicatori in tempo reale, come gli accessi ai pronto soccorso e la riduzione dei ricoveri, tutto ci fa pensare a una fase dell’epidemia in forte riduzione”.



