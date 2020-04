Coronavirus Italia ultime notizie/ Aggiornamenti, Azzolina: “Niente scuola a maggio”

Pubblicità

I numeri sono ancora importanti, certo, ma “il trend è discendente, con le curve dei contagiati, dei ricoverati e dei deceduti che hanno uno sfalsamento temporale e che trovano evidenza anche nei dati giornalieri”. Con queste parole Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, ha commentato il bilancio connesso al Coronavirus in Italia, dove complessivamente sono 106 le persone attualmente positive (+1.189 rispetto a mercoledì). Buone notizie anche dalla terapia intensiva: per la prima volta dal 20 marzo scorso i pazienti nei reparti sono infatti scesi sotto le tremila unità (2.936). Dei 106.607 malati complessivi, 26.893 sono ricoverati con sintomi e 76.778 sono quelli in isolamento domiciliare. Aumentano di 525 unità le vittime (22.170) ed è record di tamponi effettuati in un solo giorno: nelle ultime 24 ore ne sono stati fatti 60.999 (1.178.403 quelli totali). Il numero dei contagiati dal Coronavirus in Italia dall’inizio della pandemia (che include morti e guariti) è di 168.941.

CORONAVIRUS ITALIA, ULTIME NOTIZIE: AZZOLINA, “A SCUOLA NON SI TORNA”

Mentre il Coronavirus in Italia, seppure sia già stato raggiunto il picco dei contagi, continua in ogni caso a far mantenere alta l’attenzione sotto il profilo sanitario da parte dei vertici nazionali, il mese di maggio si avvicina e, contemporaneamente, si allontana giorno dopo giorno la possibilità di un ritorno sui banchi. L’ha comunicato il ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, nell’ambito di un’intervista rilasciata a “Il Corriere della Sera”, nella quale ha evidenziato che “è sempre meno realistica la possibilità di riaprire le scuole a maggio. Il Governo prenderà a giorni una decisione”. Le sensazioni in merito a tale argomento in queste ore effettivamente inducevano a pensare a un verdetto negativo, ma ora è giunta la quasi ufficialità sulla non ripartenza, anche se il ministro Azzolina ha rimarcato che “la promozione ci sarà per tutti, ma le pagelle saranno realistiche, comprensive dei 4 e dei 5“. Inoltre, per le famiglie vi sarà “un’estensione del congedo parentale e del bonus baby-sitter”. Dubbi ancora sulla maturità: si sogna l’esame nelle scuole, ma è molto difficile.



