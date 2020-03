Coronavirus Italia, ultime notizie/ Aggiornamenti: bambina di 50 giorni guarita

Eccoci con gli ultimi aggiornamenti in merito all’infezione da coronavirus in Italia. Fra tante notizie drammatiche ne è giunta una poco fa davvero lieta: la guarigione di una neonata di appena 50 giorni. La bimba si trovava ricoverata presso l’ospedale pediatrico, il Meyer di Firenze dopo essere stata scoperta positiva al Covid-19. Nella serata di ieri è stata dimessa dopo che il peggio era passato, ed è potuta così tornare a casa con mamma e papà, residenti nella provincia di Massa Carrara, in Toscana. Intanto sono attesi nei prossimi giorni i primi riscontri alla luce della “chiusura dell’Italia”, ma il ministro dell’interno, Luciana Lamorgese, ha fatto sapere di essere pronta a misure ancora più drastiche se non si otterranno risultati: “Non possiamo comportarci come se nulla fosse accaduto – le sue parole riportate da TgCom24.it – ignorando le minime precauzioni e raccomandazioni. Le uscite in compagnia e la permanenza prolungata all’aperto costituiscono situazioni di rischio che devono essere evitate”.

CORONAVIRUS ITALIA, AGGIORNAMENTI: BOSS ARRESTATO IN CALABRIA

“Se dovesse essere necessario – ha aggiunto e concluso – interverremo per ampliare le attività di verifica e eventualmente per aumentare anche il numero dei soldati impiegati”. Infine, da segnalare il primo caso di boss arrestato dopo aver violato le direttive di restrizione anti-coronavirus. In provincia di Reggio Calabria, nel comune di Bruzzano Zeffirio, è stato fermato il latitante Cesare Antonio Cordi, uomo di 42 anni considerato dalle forze dell’ordine un esponente di grande spicco della mafia calabrese, la ‘ndrangheta di Locri. Un’operazione congiunta delle compagine di Bianco e Locri dei carabinieri, ha permesso di scovare il malvivente nel comune del reggino, ed è stato individuato dopo aver violato le norme emergenziali in vigore da 48 ore a questa parte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA