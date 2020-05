Coronavirus Italia ultime notizie/ Aggiornamenti, Borrelli: “Ora serve senso civico”

Pubblicità

I dati forniti nella giornata di giovedì 30 aprile 2020 dalla protezione civile in merito alla pandemia di Coronavirus in Italia non lasciano spazio a dubbi di sorta: in questo momento, il peggio parrebbe davvero essere alle spalle. Il condizionale è più che mai d’obbligo quando si parla di Covid-19, che ha già stupito tutti a più riprese per i suoi comportamenti imprevedibili, ma ad oggi i numeri dicono che sono 75.945 i guariti totali, con un incremento record di 4.693 unità rispetto a mercoledì (mai si era registrato un simile aumento nelle guarigioni dall’inizio dell’emergenza). Primato anche per quanto concerne il calo dei malati, scesi a 101.551, con una diminuzione vertiginosa (-3.106) in appena 24 ore. Di questi, 81.708 si trovano in isolamento domiciliare e 18.149 in ospedale con sintomi. Cifre confortanti anche per quanto riguarda l’alleggerimento del carico sulle terapie intensive, con 1.694 persone attualmente ricoverate (-101), mentre si sono purtroppo registrati 285 nuovi decessi, che hanno fatto schizzare il computo delle vittime italiane della pandemia a quota 27.967.

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE, BORRELLI: “RISPETTARE LE REGOLE SARÀ FONDAMENTALE”

Nel corso della conferenza stampa di ieri (che è stata l’ultima, come confermato dai suoi protagonisti), il capo del dipartimento della protezione civile, Angelo Borrelli, ha invitato tutti alla prudenza anche quando il nostro Paese entrerà nella cosiddetta Fase 2. “Serve grande senso civico da parte dei nostri connazionali – ha dichiarato –. Bisognerà muoversi in caso di reale esigenza e rispettare il distanziamento tra persone. Se tutti rispetteremo le regole di igiene ed eviteremo assembramenti, riusciremo a governare la situazione”. Del resto, come ha sottolineato Luca Richeldi, pneumologo del Policlinico Gemelli e membro del Comitato Tecnico-Scientifico, in sei regioni non sono stati segnalati decessi e in altre nove ve ne sono stati meno di 10. “Se guardiamo agli ultimi 15 giorni – ha commentato il medico – abbiamo dimezzato il numero dei deceduti, raddoppiato quello dei guariti, ridotto della metà le terapie intensive e abbattuto significativamente il numero dei ricoverati. Stiamo andando nella direzione giusta”.



