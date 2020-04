CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE/ Aggiornamenti: verso proroga lockdown 3 maggio

Si va verso il lockdown fino al 3 maggio in Italia. L’emergenza coronavirus non è ancora stata superata, e nonostante qualche spiraglio di luce, il percorso prima della parola fine è ancora lungo e tortuoso. Nella giornata di oggi, o tutt’al più quella di domani, arriverà il nuovo Dpcm che prorogherà appunto le misure restrittive attualmente in atto fino all’inizio del mese prossimo, come del resto molti ipotizzavano da giorni. Nonostante pressione degli industriali di riaprire il prima possibile, pena una crisi economica senza precedenti, il Comitato tecnico scientifico ha dato ancora parere negativo circa un “liberi tutti”, e riaprire ora significherebbe mandare in fumo tutti gli sforzi fatti nell’ultimo mese. Non è comunque da escludere che qualche attività possa riprendere, seppur con le doverose precauzioni, leggasi dispositivi medici di protezione, e distanze di sicurezza. Nel contempo, con l’annuncio del nuoco Dpcm, è probabile che vengano fornite risposte in più circa la Fase 2, quella che segnerà il lento ritorno alla normalità. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE: CALANO RICOVERI TERAPIA INTENSIVA

Come di consueto, anche nella giornata di ieri, giovedì 9 aprile 2020, la protezione civile ha fatto il punto della situazione Coronavirus in Italia in conferenza stampa, evidenziando, innanzitutto, la diminuzione, per il sesto giorno di fila, dei pazienti ricoverati in terapia intensiva. Quadro analogo anche per quanto riguarda gli infetti ospitati presso i reparti ospedalieri (3.605, 88 in meno rispetto a mercoledì), mentre prendendo in esame l’intero campione dei malati attualmente presenti nel nostro Paese (96.877), 28.399 di essi sono ricoverati con sintomi (-86 rispetto a mercoledì) e 64.873 si trovano in isolamento domiciliare. “I pazienti Covid-19 in isolamento domiciliare senza sintomi o con sintomi lievi sono adesso il 67% del totale, un dato cresciuto solo ad aprile dell’8%. Ciò dimostra il calo della pressione sui nosocomi, assieme al calo dei ricoverati nei reparti o in terapia intensiva”, ha asserito Angelo Borrelli, capo della Protezione civile. Non spaventa la nuova crescita dei contagi (+1.195 mercoledì, +1.615 giovedì), poiché legata all’aumento numerico dei tamponi eseguiti.

CORONAVIRUS ITALIA, LOCATELLI (CSS): “IN 10 REGIONI MENO DI 10 MORTI AL GIORNO”

Un altro dei motivi per essere moderatamente ottimisti l’ha individuato nel corso della press conference Franco Locatelli, numero uno del Consiglio Superiore di Sanità (Css): “Oggi, pur nel numero ancora importante di morti, ci sono 10 regioni, prevalentemente situate nella porzione centromeridionale d’Italia (più la provincia autonoma di Bolzano), in cui il numero di decessi quotidiani è inferiore a 10. Si tratta di un successo fondamentale, da attribuirsi nella sua quasi totalità alle misure restrittive, oltre che alla bravura dimostrata dall’intero sistema sanitario nazionale di fronte a un’emergenza di simile portata”. Inevitabile, poi, parlare ancora di lockdown, con Locatelli che ha sottolineato come tutto ciò che riguarderà la ripartenza delle attività produttive non essenziali dovrà essere fatto con grande cautela, al fine di evitare una seconda ondata di casi nel nostro Paese. Serve, ora come non mai, moltissima prudenza e poca, pochissima frenesia. Ché, a ripiombare nel vortice, è davvero un attimo.



