Coronavirus Italia ultime notizie/ Aggiornamenti: calo contagiati per quarto giorno

Per il quarto giorno consecutivo il numero delle persone contagiate dal Coronavirus in Italia diminuisce. I malati sono 57.521, quindi c’è stato un incremento di 3.491. In calo anche il numero dei morti, anche se c’è stato un aumento rispetto a giovedì: nell’ultimo bollettino sono state registrate 683 vittime che portano il totale a 7.503. Agostino Miozzo, vicedirettore della Protezione civile, a tal proposito ha avvertito: «Viviamo una fase di apparente stabilizzazione e crediamo che il numero di persone infette sia coerente con il trend che la diffusione ha avuto nel Paese: questo ci fa pensare che è indispensabile, se vogliamo vedere la curva stabilizzarsi e poi decrescere, mantenere le rigorose misure di contenimento e di distanziamento sociale». È intervenuto in conferenza stampa a causa dell’assenza del capo del Dipartimento Angelo Borrelli, in attesa dell’esito del tampone sul Coronavirus. Intanto l’Onu ha annunciato un piano globale contro la pandemia che prevede lo stanziamento di 2 miliardi di dollari. «L’umanità intera è minacciata dal coronavirus».

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE, OMS “ITALIA INCREDIBILE”

All’Italia arrivano i complimenti dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per come sta gestendo l’emergenza Coronavirus e per la reazione della popolazione, anche alle restrizioni necessarie per il contenimento del Covid-19. Durante la conferenza stampa a Ginevra, il direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus ha spiegato che l’Italia è stata «veramente incredibile» e ha giudicato «fantastica» la collaborazione delle persone. Dopo aver confermato il supporto al nostro Paese, il direttore generale dell’Oms ha aggiunto: «Ci sono buoni segnali dallo scenario che gli esperti italiani hanno tracciato. Speriamo che questi segnali positivi continuino, ma sono molto felice che l’Italia stia facendo tutto quello che può». Mike Ryan, che si occupa del programma di emergenze sanitarie dell’Oms, si è detto d’accordo e infatti ha proseguito: «L’Italia sta affrontando il problema con forza. Ammiriamo molto i colleghi in Italia, il loro lavoro è eroico e faremo di tutto per supportarli nel loro sforzo».



