Coronavirus Italia ultime notizie/ Aggiornamenti: calo malati, via a test sierologici

Gli ultimi dati sul Coronavirus in Italia continuano ad essere confortanti. Nella giornata di ieri il numero dei morti ha registrato un ulteriore calo rispetto allo scorso sabato, segnando 165 decessi, mai così pochi da quasi due mesi a questa parte, esattamente dallo scorso 9 marzo. I malati continuano ancora a calare ed attualmente i positivi al Covid-19 sono in tutto 83.324, con un calo di 1.518 rispetto alla giornata precedente. Intanto oggi parte ufficialmente la seconda settimana di Fase 2 anche se c’è già chi inizia a guardare con grande ottimismo alla Fase 3. Nelle prossime 24 ore, come riferisce TgCom24, dovrebbero essere chiamate per sottoporsi ai test sierologici le 150 mila persone che sono state coinvolte nell’importante indagine grazie alla quale sarà possibile fare luce sulla presenza di anticorpi contro il Coronavirus. Questi testi avranno una elevata importanza dal momento che permetteranno di capire quale sia stato l’impatto effettivo del virus sulla popolazione italiana consentendo al tempo stesso di poter eseguire una stima statistica del contagio nel nostro Paese. Il passo successivo sarà poi quello di allargare le analisi attraverso il cosiddetto test dell’immunità.

CORONAVIRUS ITALIA: REGIONI PENSANO AD APERTURE

Nel corso del primo fine settimana di Fase 2, con le misure contenitive leggermente allentate, non sono mancati i controlli e le sanzioni da parte delle Forze dell’ordine che hanno fatto in modo di evitare il più possibile assembramenti in parchi e spiagge. Intanto, dopo le parole del premier Conte che ha assicurato che “non sarà un’estate in quarantena”, le varie Regioni hanno iniziato ad attrezzarsi in vista dell’esordio della stagione estiva che tra mille dubbi si vorrebbe far partire dal prossimo primo giugno. Si dà ovviamente per scontato che per quella data si possa avere già l’autorizzazione a spostarsi tra le varie Regioni. Il Comitato tecnico scientifico, come scrive Tpi, ha già indicato alcune linee guida che Regioni e Comuni dovranno seguire. Come svela Repubblica, non potendo chiedere ai turisti una quarantena di 14 giorni ai turisti che arrivano, l’idea delle Regioni sarebbe quella di richiedere da chi viene da una regione differente un test sierologico negativo da eseguire una settimana prima della partenza. E non si esclude un’app di tracciamento locale nel caso in cui entro il primo giugno non dovessero ancora essere pronta l’annunciata app Immuni. Non mancano ovviamente le rigide regole di distanziamento anche sulla spiaggia come negli hotel rispetto all’uso di spazi comuni. Tutto però resta ancora in via di definizione.



